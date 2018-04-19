反同婚公投通過 中選會：落實同婚權利公投

2018年04月19日 10:43 中時 鄭舲

中選會通過反同婚團體提出有關婚姻定義及適齡性平教育等3項公投提案，引發挺同團體質疑違憲。中選會主委陳英鈐表示，這3個公投是「如何落實同婚權利」的公投，提案領銜人也明白承認同性有結婚的自由跟權利，因此這兩個公投案涉及的只是用什麼形式，保障同婚的自由權利。

陳英鈐今天上午到立法院內政委員會進行業務報告並備詢，被問及反同婚團體的公投提案通過，引發違憲質疑。陳英鈐澄清，這3個提案不是「同婚公投」，是如何落實同婚權利的公投，因為依據大法官釋字748號，相同性別者也有結婚的自由權，提案領銜人之前提案在這點不夠清楚，中選會發函要他們釐清，確認爭議，他們也明白承認同婚者有結婚的自由與權利，所以這兩個公投案，涉及的只是要用何種立法形式，保障同婚者的自由權利。

陳英鈐說，反同婚團體的第一個案只是說，立法技巧上規定民法還是保留現有的樣子，就是一夫一妻，如果同婚者要結婚，就由其他法律規定，至於要規定在民法、民法專章或另訂其他法律，大法官釋字748號已表示，這是立法裁量範圍。即使公投通過，立法者仍有義務制定法律讓同婚者行使婚姻自由權，若2年內不制定，就可依民法規定結婚，這點是不變的。中選會認為這並不牴觸釋字748號，所以沒有基本人權拿來公投的問題。

至於可否對國中小學生進行同志教育的提案，陳英鈐表示，聽證會上的確對這項提案有牴觸憲法平等權的疑慮，尤其是釋字748號「以性傾向為差別待遇」，必須受到較嚴格審查。但因為聽證會上各種意見都有，委員會也無法達成一致明確違反平等權的結論，因此基於「公民投票提案合憲推定原則」，認為提案符合公投要件。

陳英鈐表示，如果公投提案通過第2階段連署、投票通過，相關權利人，尤其是因為性傾向認為有受到歧視，實施後會侵害基本人權、人性尊嚴或平等，可循現有權利救濟體系尋求救濟，或聲請大法官釋憲。

(中時)