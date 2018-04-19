嘉商疑大規模集體食物中毒 今天275人請假

2018年04月19日 10:34 中時 廖素慧

嘉義市長涂醒哲到嘉基醫院探視嘉商就醫學生。（廖素慧翻攝）

嘉義市衛生局人員到嘉商採集食餘檢體。（廖素慧翻攝）

嘉義高商18日爆發疑似學生集體食物中毒，事態擴大，19日上午共有275名學生請假未到校，衛生局則接獲6家醫院通報共186人就醫，其中有1名黃姓女學生因病情較嚴重住院治療，校方表示，已通知廠商暫停供餐，靜候調查。

18日下午陸續有50名學生到嘉基、聖馬爾定醫院急救就醫，校方表示，尚無法估算人數，學生有嘔吐、拉肚子的情形，已通知供應疑似有問題的午餐廠商暫停供餐，並通報衛生局採檢體化驗調查原因。

嘉商表示，18日午餐後12時30分許陸續有學生到保健室求助，主因是嘔吐、拉肚子，學校安排在保健室休息、陪同就醫或通知家長帶到醫院就醫，身體不適學生持續增加，19日上午共275名學生請假，廠商到醫院、學校慰問學生，學校通知廠商暫停供餐，接受調查。

嘉義市衛生局副局長廖育瑋表示，18日下午至深夜持續接獲嘉基、聖馬爾定、嘉榮、部嘉、大林慈濟、陽明等醫院通報有嘉商學生就醫，共186人，其中嘉基醫院最多達102人，除1人住院外，其餘就醫後陸續出院。

廖育瑋表示，該局食藥管理科、疾管科人員已聯合展開調查，也要求學校進行環境消毒，針對此次事件進行調查，已採集食餘檢體檢驗，對廠商及學校供餐過程、環境也一併調查。

市衛生局食品藥物管理科長張育彰表示，嘉商18日午餐有白飯、炸雞腿、蕃茄炒蛋、肉絲滷豆輪、杏鮑菇、油豆腐、白菜、排骨玉米湯共6菜1湯，該局已採集食餘檢體、嘔吐物檢體送檢驗，檢驗結果最快約1周後出爐。

嘉基等各大醫院18日下午陸續有嘉商學生掛急診，學生主訴噁心、頭暈、胸悶、嘔吐、拉肚子等情形，嘉基表示，大部分學生急救後陸續離院，1名黃姓女學生因身體虛弱、白血球指數高、疑似感染性腸炎，而留院治療中。

(中時)