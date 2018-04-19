林萬億：幼教理念絕未和潘文忠不合

2018年04月19日 10:20 旺報 簡立欣

教育部長19日舉行新舊任部長接接典禮，監交人行政院政務委員林萬億除了盤點前教育部長潘文忠政績，更藉機表示他和行政院長賴清德在幼教理念上絕未和潘文忠不合。

19日的教育部長交接典禮趕在行政院院會之前的8點半舉行，上午8點教育部已經擠得水洩不通。林萬億先表示，他和今天不在場的潘部長是多年同事、老友，早在他在擔任台北縣副縣長時，潘文忠就被當時的台北縣長蘇貞昌邀請成為文化局長，一路做到台北縣教育局長、教育部國教司司長、主任秘書等，前年520回到教育部，「我們對他十分信任，對他所作所為非常佩服。」

林萬億話鋒一轉，說一直有人質疑潘文忠只擔任過小學老師、地方首長，是否能擔任高教操盤手？「這樣的擔心是多餘的；潘部長不只國教，包括高教他也是得心應手。」林萬億細數潘文忠政績：這幾年從擴大幼教公共化、實驗教育、技職教育、高教深耕、玉山計畫、南向政策等都可以看到潘文忠的努力；過去一段時間每周日更親自處理課綱議題。「這是非常艱難工作！課綱不是純粹知識和專業經驗，某種程度是不同政治立場對立，潘部長都非常努力；畢竟今天教育部確實是反映台灣多元意見的平台。」

林萬億又說，之前大家懷疑是否潘文忠的幼教理念和他自己及行政院長賴清德不合，這是完全沒有的事，「我們的立場都是一致的，希望幼教公共化提高到40%，但不容易做到，所以退而求其次和私立幼兒園合作，實行準公共化，這是大家一起討論出來的，最近會公布新的政策。」

林萬億引述潘文忠昨天歡送茶會「教育人不能說假話、不能作假事」之言，表示潘文忠雖然他離開了，「我們這些人還在這裡，希望他在『台下』持續給我們意見。」

林萬億並為新任部長吳茂昆打包票。他表示自己在UC柏克萊大學時兩件事很驕傲：第一是李遠哲獲諾貝爾獎，不久又聽到另一個台灣人吳茂昆在德州發現高溫超導體，這兩件事讓台灣學子在美國校園走路都有風。林萬億說吳茂昆在國際學術圈地位崇高，且吳茂昆講過：高教的確重要，但高教已經有很多人在推動，基礎也非常重要。「我請教育團體放心，吳部長絕對不會忽略學前教育、國教、中等教育，行政院絕對全力支持潘部長過去推動的政策。」

(旺報)