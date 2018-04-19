博士師偷吃女同學被抓姦 竟使出「美男計」色誘妻

2018年04月19日 10:31 中時電子報 張國欽

一名在大學擔任助理教授的李姓博士生，婚後仍不斷與國中時的女友舊情綿綿，並被妻子抓姦提告，後與小三賠償元配100萬元和解；李男事後不滿，竟然設下「美男計」意圖報復妻子。

《自由時報》報導，李妻指控丈夫與小三，是國中時期的男女朋友，倆人一直維持聯絡、約砲，更扯的是，即使李男訂婚，仍持續這種不良關係，小三甚至在李男結婚時還到場包禮金，後來兩名孩子相繼出生，丈夫還傳訊給小三「我現在真的好想你」，氣得質問丈夫，不料卻遭到打斷鼻樑。

李男自此不斷逼妻子離婚，但都遭拒，由於離婚離不成，李男便設局想讓妻子陷入，找來長得高富帥的台大林同學合夥開公司，並且藉著各種理由想讓妻子跟林男獨處，102年8月李男甚至在林男車上偷裝衛星定位，遭林男發現後提告，李男被因竊錄非公開活動罪判處拘役。

李男害妻不成，反而在102年10月被妻抓姦在床，事後還要賠償100萬元，因心有不甘，決定找徵信社栽贓妻子。

法官調查，發現李男為蒐集妻子與林男的通姦證據，先是偷偷複製林男住處鑰匙，等到妻子進入後，再連同徵信社人員闖進拍照。之後林男再次對李男提告，新竹地院也依無故以錄影竊錄他人非公開活動罪，再判李男有期徒刑3月，得易科罰金。

(中時電子報)