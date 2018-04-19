中市農藥檢驗年不合格率高達10％

2018年04月19日 10:57 中時 馮惠宜

台中市食安處19日公布去年一年受理包括台中市、南投縣、苗栗縣及金門縣各式蔬果產品農藥殘留檢驗，一共抽驗1239件，其中農藥超標120件，不合格率竟高達10％。

為加強農藥殘留管理，台中市政府自今年起將農藥檢驗品項由310品項擴增至373品項，適用範圍包含蔬果類、穀類、乾豆類、茶類、香辛植物及其他草本植物等。

食安處也提醒，選購當季生產或有認證者為優先的蔬果，食用前先用清水浸泡至少15至20分鐘，再以流動水沖洗2至3遍以上，可有效降低農藥殘留。

台中市食安處是農藥殘留檢驗的專責單位，受理包括台中市、南投縣、苗栗縣及金門縣各式蔬果產品，去年於傳統市場、超市、大賣場抽驗1,239件，其中農藥超標120件，除追查產品源頭外，也進行相關行政罰鍰，未來也將持續監測，並運用大量檢驗數據作為未來農藥管理政策依據。

食安處表示，正確使用及安全劑量為使用農藥的關鍵，衛福部考量農作物的農藥殘留量、國人的每日攝食量、不同族群的敏感度(如老人跟小孩耐受性較差)、最壞食用狀況(無水洗、無去皮、直接吃)及安全係數，同時也參考國際標準等，訂定農藥殘留容許量標準，只要不超標即為合格，而超標雖是違法，但如未超過危害標準，無需過度恐慌。

食安處提醒，今年起增加農藥檢驗品項，盼透過擴大檢驗項目進一步確保民眾食的安全，民眾也可從生活上落實，選購當季生產或有認證的蔬果，並於食用前加以浸泡、清洗，讓飲食更有保障。

(中時 )