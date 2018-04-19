最新民調：台北市民42％認為北市民進黨應自提名

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民進黨年底台北市長選舉遲未決定是否與柯文哲合作？根據新台灣國策智庫今天公布的民調，無論是否設籍台北市，都有過半民眾對柯文哲表現滿意，但台北市民有42%認為民進黨應該自己提名，僅28.3%認為應該與柯文哲合作。

新台灣國策智庫今天公布最新民調，對台北市長柯文哲上任至今的表現，全國民眾有57.4%感到滿意，其中非設籍在台北市的民眾有57.6%感到滿意，設籍在台北市的民眾有55.6%感到滿意。

全台民眾有40.6%認為民進黨應與柯文哲合作，支持柯文哲連任台北市長，但台北市民有42.0%認為民進黨應該自己提名，僅28.3%認為應該與柯文哲合作。

和國、民兩黨比較起來，全國民眾中有48.3%認為柯文哲當選台北市長的機會較大，無論是設籍台北市(47.5%)或非設籍在台北市(55.3%)的民眾都認為柯文哲當選機會比較大。

民調也顯示，若柯文哲連任成功，全國民眾有55.5%不支持柯文哲參選2020總統大選，其中非設籍在台北市的民眾有54.1%不支持，設籍在台北市的民眾有66.6%不支持。

如果柯文哲落選2018台北市長，全國民眾有59.8%不支持柯文哲參選2020總統大選，非設籍在台北市的民眾有59.2%不支持，設籍在台北市的民眾則有高達65.2%不支持。

此次民調調查時間為4月16日至4月17日，共完成1,079份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

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