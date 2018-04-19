老翁疑久病厭世潑松香水自焚

2018.04.19嘉義縣 ▲ 嘉義縣六腳鄉媽祖大橋旁堤防產業道路上，民眾發現轎車內躺了1具焦屍，通報警方到場處理。（翁聖勳翻攝）

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中時
翁聖勳

64歲黃姓老翁疑似久病厭世，18日下午跟家人表示要回朴子老家探視父親，卻在離家不遠處的堤防產業道路，買松香水引火自焚身亡，警方通知老翁家屬到場時，其家人簡直不敢相信，直說老翁出門前還有說有笑，完全看不出要去尋死，詳細死因與案由仍有待進一步釐清。

當地民眾指出，昨（18）日下午3時許於嘉義縣六腳鄉媽祖大橋旁堤防產業道路上，發現一轎車擋住去路，上前查看發現車內躺了1具焦屍，立即通報警消到場，警方到場勘驗，發現死者是64歲黃姓老翁，由於車上除焦黑味以外還飄散濃濃松香水味，不排除男子用松香水自焚，已深入調查死因。死者女兒表示，父親外出時只說要回朴子老家看阿公，沒想到竟然死在車內，真的很意外。

警方調查指出，該案件疑似因引燃松香水輕生，時間發生在18日下午3時多，經民眾發現六腳鄉媽祖大橋旁堤防產業道路上一轎車擋住車道，下車查看該車車內一片燻黑，並躺了一具焦黑男屍，警消獲報後到達現場，於車內發現3大桶松香水，且後方行李箱還有2桶，而該名男子已明顯死亡，初步確認松香水是在車內被引燃，但因儀表板及方向盤等沒有被燒毀，僅車內被燻黑，為求慎重，消防局已派火調課鑑識人員到場查看，釐清真正起火原因。

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