新教長帶爭議上任 柯志恩：與處理管案為雙重標準

2018年04月19日 10:46 旺報 李侑珊

新教育部長吳茂昆於今(19)日上午正式上任，針對他傳出多起在大陸兼職案，並涉及多起學術倫理爭議，國民黨立委柯志恩表示，吳在上任前一晚，透過教育部對外發布千字文，澄清自己並未涉及違法，行政單位也沒有成立專案小組加以調查，以此對比教育部處理台大準校長管中閔案的方式，依舊是雙重標準，無法接受。

立法院教文會今上午舉行「以論文造假為艦結合學術倫理暨調查管理體制」公聽會，柯志恩在受訪時提到，針對台大準校長管中閔案，以及新教長吳茂昆涉及多起爭議，應以同樣標準檢視，至於管中閔案，台大已展開多次調查與校務會議，強調都沒有違法，顯見管被扣上莫須有的罪名，但管案如今已走向「不信者恆不信」，從而引發高度爭議。

柯志恩說，既然吳茂昆已上任，成為新任教育部長，希望吳部長能夠感同身受，「如果您覺得委屈，請您也想想管校長，將心比心」，至於管中閔到大陸交流，經台大查核也確定沒有問題，以此柯志恩呼籲，「不要搞意識形態，如今大家好像都在抓匪諜，不是一件好事！」

民進黨立委吳思瑤則說，新教長吳茂昆因涉及前往大陸交流，引發多起爭議，因此在上任前一晚，對外發布千字聲明，清楚交代與回應不實爆料，立法院基於監督的立場，一定呈請教育部與科技部協助明查，依照慣例，新教長即將在下周到立法院備詢，向社會大眾報告。

吳思瑤也強調，政府沒有限制學者到大陸交流，只要在符合法規，也就是在合法的狀態下，都鼓勵兩岸多元學術交流，外界不應將個案無限上綱、無限放大，該釐清的要釐清，「凡是往後看」，期盼外界給新教長空間，已推動各項教育改革與工程，不是讓他在一上任時，就要面對各界似是而非的爆料事件。

(旺報 )