NBA》就是不給逆轉！爵士爆冷客場擊退雷霆

2018年04月19日 10:46 中時電子報 黃及人

爵士射手米契爾雖倒在地上，仍在找尋把球傳出機會。(美聯社)

儘管第3節遭到地主雷霆打出19比0猛攻，爵士一度處於10分落後，但他們卻沒打算放棄，靠著菜鳥射手米契爾，以及盧比歐、法佛斯末節攜手發威，爵士終場102比95爆冷擊退雷霆，也把雙方在季後賽首輪戰績扳成1比1平手！

上半場一路落後的雷霆，竟在第3節發動一波誇張19比0，讓爵士整整快要6分鐘得分掛零(7投0中)，轉眼把比分變成77比67超前，可是爵士當家射手米契爾隨即連取7分，幫助爵士重新追上，甚至末節再次搶回領先優勢。

打到最後2分48秒，雷霆主力中鋒亞當斯犯滿畢業，加上雷霆守不住米契爾的犀利火力，幾乎讓他欲取欲求，來到最後21.1秒，爵士取得6分穩定領先優勢，暫停過後，保羅喬治三分出手遭到火鍋伺候，等同宣告雷霆確定敗北。

本季跟七六人後衛班西蒙斯激烈爭搶年度新人王寶座的米契爾，儘管19日三分球投7中0，他仍攻下全場最高28分，表現完全不像初次體驗季後賽的菜鳥，盧比歐也拿22分、9助攻與7籃板，法佛斯20分、16籃板。

痛失主場優勢的雷霆，則以韋斯布魯克19分、13助攻與9籃板的準大三元表現最佳，喬治也拿18分、10籃板，安森尼17分，可惜雷霆三巨頭末節合計投14中0，無法成功逆轉並不意外，雙方第3戰22日改到爵士主場進行。

(中時電子報)