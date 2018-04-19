疑兒遭殺害 老夫婦雲林地檢揚言自殺 柯賜海到場關心

口湖鄉民李福誌（中）夫妻懷疑兒子是被殺死，而非車禍死的，到雲林地檢署陳抗，並揚言要自殺，抗議王柯賜海（左）南下關心。（許素惠攝）

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口湖鄉民李福誌（左）拿出兒子頭骨驗傷資料，指兒子是被害死的。（許素惠攝）
李福誌兒子後腦有一道長8公分的傷痕。(許素惠攝)

雲林縣口湖鄉民李福誌兒子李宗益22年前車禍身亡，他懷疑是兒的陳姓友人下毒手，但陳被告殺人無罪定讞，他不服，多年來到處陳情抗議，19日上午又到雲林地檢署揚言要自殺抗議，曾協助李的抗議王柯賜海也來關心，檢察官特地開庭受理「冤屈」。

「我累了，政府放棄人民」，李福誌夫婦身穿寫上抗議和不滿的白布，大罵台灣已經沒有政府了，殺人的竟然沒罪，李妻也哭訴兒子只因不娶陳男妹妹就被殺死，多年來一直陳情，都沒有人理他們，兒子死得很冤枉。

李福誌指出，兒子李宗益1996年在訂婚前一天，被陳姓前女友的哥哥邀出去，結果發生車禍死亡，原本以為是單純車禍，法醫驗屍也以車禍意外死亡結案。不料，兒子遺體火化後，卻託夢告訴他是被謀殺，而經查驗頭骨，真的發現後腦有一道約8公分裂痕，深入追查後，發現更多疑點。

李福誌說，事發當天，除了陳姓友人之外，還有其他3名男子隨行，當天車子是兒子開的，以撞擊情況，兒子後腦不可能會出現傷痕，懷疑是陳男因不滿兒子與其妹分手，而找人報復，後腦的傷極可能是陳等人打的，兒子在被打後，開車逃離，才會因此流血過多撞車。

李福誌也懷疑警方偏袒陳男，事發當天陳明明沒有昏迷送加護病房，承辦員警卻騙他陳昏迷而未對陳製作筆錄，後來才知陳男和該員警有親戚關係。

患有帕金森氏症的柯賜海說，他原本19日要回診，但因李福誌打電話給他說要自殺，特地南下要勸李不要衝動。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華說，李福誌3月19日便曾陳情過，該署也以「他」字案受理調查，然而因事隔已久，當年訴訟資料都已超過保存年限依法銷毀，目前只能根據李陳述及提供的線索調查，如果有發現新事證才會起訴。

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