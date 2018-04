2018年04月19日 10:52 中時電子報 吳品瑤

女星昆凌2015年被以古堡公主風盛大婚禮娶回家,樂嫁樂壇天王周杰倫,婚後育有一雙子女「小周周」及「羅密歐」,同時也帶旺事業,節目邀約、代言、戲劇作品應接不暇,24歲的她堪稱愛情、事業兩得意,連身材都恢復得超好,昨她貼出一張合成照,表示很多人說她撞臉好萊塢當紅花旦,意外釣出老公周杰倫回應。

周董結婚後,經常公開曬恩愛。(翻攝自昆凌IG)

兩度產後都光速恢復身材的昆凌,之前為新作品剪去性感長髮,沒想到人正真好,剪了短髮的天王嫂依然俏麗有型,昨(4/19)她貼出自己的短髮側面照,旁邊還放上對照組,是好萊塢新生代紅星莉莉柯林斯,兩人同樣短髮、同角度、甚至照片同色調,被說長得好像,昆凌也笑稱:「Lucky to look like such a pretty girl today(很開心今天被說跟這超級漂亮女孩長得像)」。

沒想到昆凌正開心之際,老公周杰倫橫空殺出,簡單寫下:「妳比她漂亮!」,等同再說自家老婆比好萊塢明星還要美,讓網友瞬間被閃瞎,笑稱天王「隨時隨地灑狗糧」,還說他「你誇老婆不怕得罪人嘛?」、「這恩愛秀的會沒朋友哦」。

(中時電子報)