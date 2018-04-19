瑞芳分局前分局長、偵查隊長疑涉貪　8至10萬交保

2018年04月19日 11:01 中時 張穎齊

瑞芳警分局前偵查隊長林國雄疑涉貪，今（19）日凌晨被依違反貪污治罪條例諭知10萬元交保。（張穎齊翻攝）

瑞芳警分局前分局長林泰裕（左）今（19）日凌晨複訊時，傳出從證人身分轉為被告，被依違反貪污治罪條例諭知8萬元交保。（張穎齊翻攝）

新北市瑞芳警分局昨（18）日上午遭到基隆地檢署與新北市調查處前往搜索，並約談涉嫌挪用義刑贊助金70餘萬元的前偵查隊長林國雄，以及時任分局長的林泰裕等人，今（19）日凌晨4時許在基隆地檢署複訊後，林國雄被以10萬元交保、林泰裕8萬元交保。

基隆地檢署表示，林國雄在擔任瑞芳分局偵查隊長期間，被控挪用義刑的贊助金作為破案獎金，但卻在分配比例上被質疑不公，檢調遂約談相關人等釐清案情。

據悉，前瑞芳分局長、現任三峽分局長林泰裕原本是以證人身分被檢調傳喚，但在承辦的主任檢察官侯靜雯與檢察官林婉儀深夜複訊時，林泰裕當庭被轉為被告，經訊後，林泰裕與林國雄均被依違反貪污治罪條例諭知，分別以8萬元、10萬元交保。

有消息指出，林國雄任職瑞芳分局偵查隊長時，將義刑中隊贊助的70餘萬元用來花費在，幫當時的長官林泰裕與各界張羅聯誼餐會的費用，但這筆又有「破案獎金」之稱，故引起有人不滿，認為獎金沒有確實分配好，因此揭發此事。

(中時)