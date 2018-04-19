新教長吳茂昆上任首日 前同事告發詐領804萬薪資

新教長吳茂昆上任首日 前同事告發詐領804萬薪資
友善列印
中時
東華大學教授王純娟。(陳志賢攝)
東華大學教授王純娟。(陳志賢攝)
東華大學教授王純娟。(陳志賢攝)

新任教育部長吳茂昆上任第一天，東華大學諮商與臨床心理學系教授王純娟指控，吳茂昆在東華大學校長期間，連續3年詐領東華「講座獎助金」、「特殊優秀人才彈性薪資」共804萬元，19日到台北地檢署告發涉嫌貪汙罪，她說「如果由這樣的人擔任教育部長，台灣的教育還有希望可言嗎？」請求檢察官依職權調查。

吳茂昆挨告後，加上前任教育部長潘文忠另因「卡管案」被告發瀆職罪，已創下2任教育部長接連成為貪汙罪被告的罕見例子。

王純娟強調，吳於專任校長任內為教育部聘公務員，依法一人不得兼兩專任職，但吳假藉校長職權，主動提案申請再獲核發「特殊優秀人才彈性薪資」、「講座獎助金」，吳有60%工作日請假請假外在的校長要領年薪近500萬？

她說，雖然監察院追回「講座」部分兼任薪資176萬元，這是行政調查，吳除校長年薪190萬外，但吳支領「講座獎助金」、「特殊優秀人才彈性薪資」均屬非法詐領，貪汙金額高達804萬。

她表示，身為吳茂昆的前同事，深知吳茂昆在東華大學校長任內諸多違失，在得知竟由此人擔任教育部長後，著實憤慨、沮喪、難以理解，難道台灣沒有更適合的人才嗎？為何要欽點這樣一個涉及黑金爭議、被監察院糾正彈劾、被教育部多次糾正、在校內霸凌異己的人來擔任教育部長？

她說，她須秉持知識份子良心，挺身而出向全國人民控訴吳茂昆涉貪汙罪，請民進黨政府以台灣教育與學子為念，另覓更為適合的部長人選，台灣的教育承受不起這樣一位部長。

(中時)

瑞芳分局前分局長、偵查隊長疑涉… 買春沒FU臨陣打槍 援交女憤搶金…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。