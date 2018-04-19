小燈泡媽媽挨辱罵 她炮轟酸民「檢討被害家屬很會？」

2018年04月19日 10:55 中時電子報 林郁庭

小燈泡媽媽於16日臉書貼文指稱她是看了新聞才知王男延押訊問審理進度一事，炮轟司改沒有尊重被害人的心，講再多都是屁。她的言論也引發不少網友正反兩極意見留言，甚至出現有人用詞極度不理性。對此，讓王昊姑姑王薇君怒了，今日在臉書上替小燈泡媽媽發出不平之鳴，臉書砲轟酸民「檢討被害家屬很會？」

小燈泡媽媽16日深夜在臉書以「覺得超不爽」的圖示，提出質問「被害人在訴訟中的角色為何？」她說，「即便司法改革談了，司法院也大張旗鼓地開了被害人訴訟參與的公聽會、記者會，熱烈的討論了被害人的各種權益，但....沒有尊重被害人的心，講再多都是屁！！」引起網友正反兩面的看法。

但因為也有不少網友用語不理性，變成檢討被害人的一面倒言論，讓姑姑王薇君怒在臉書PO出截圖並寫道：「忍無可忍，檢討被害家屬很會？因為臉書通知『相片審查』無意中看到極度惡意的人性……你們到底懂甚麼？你們到底憑甚麼？你們認識瞭解小燈泡的媽媽？你們有長腦，可以學習思考嗎？所有內容已截圖存證。」

PＯ文一出，不少網友也感慨「他們無法理解被害者難面對兇手瘩心情，除非自己的家人也經歷一樣可怕的事件，我們也不奢望這些人能感同身受，因為人性就是這麼醜陋。」、「沒有同理心的人說的話」、「反正不符那些八股人『印象中』的被害者模樣，他們就開始玻璃心碎」、「會發這樣的文章的人跟加害人有什麼不同 二次傷害太過份」。

(中時電子報)