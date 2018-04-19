12歲童手掌出現烏青腫塊　竟是罹患腫瘤

2018年04月19日 11:01 中時 倪浩倫

劉國威提醒，當手部出現莫名腫塊時，應儘速就醫檢查。（倪浩倫攝）

手掌也會長腫瘤！一名12歲的男童小明（化名），日前發現右手掌莫名凸起一個烏青、按壓時會痛的腫塊，導致無法握筆寫字、吃飯拿餐具也大受影響，就醫發現是罹患「肌腱瘤」；醫師提醒，肌腱瘤是最常見的手部腫瘤，雖不會轉成惡性腫瘤，但若不處理，瘤會愈長愈大，並壓迫到周邊神經而產生極度不適。

收治該病例的書田診所整形美容科主任劉國威說，手掌、手背、手腕都是肌腱瘤的好發部位，「發生原因不明」，可能是受到外力或外傷後，關節因為受損而產生凝膠狀黏液，慢慢累積形成囊腫。

統計顯示，肌腱瘤好發於20~40歲，並以女性為主，男女比為1：3；劉國威說，35％的肌腱瘤患者，最初僅有腫塊凸起而不會痛，但若不處理，腫塊會愈長愈大，最終會壓迫到神經便會產生手麻、疼痛等極度不適，影響日常生活。

小明日前右手手掌出現一個烏青的腫塊，原先不以為意，但在拖了1個月後，發現腫塊漸漸變大，握筆、拿餐具時都會痛，最終決定就醫，經切片檢查確診為肌腱瘤，透過手術切除後，手部功能已完全恢復。

劉國威說，有些肌腱瘤會自行消失，若需要接受治療，也有包括用針抽出肌腱瘤液體、注射藥物、壓迫、手術切除等方式，當中以手術切除效果最好，只要處理得當，復發率僅約3％，但其他方式的復發率可能高達5成。

劉國威強調，當發現手部有異狀，應儘速就醫檢查，若是肌腱瘤且不會疼痛，由於沒有立即性的危險，僅需定期追蹤觀察就好；但他強調，一般人不是醫師，不會知道手部腫塊是屬於什麼瘤，以手部好發腫瘤第2名的「巨大細胞瘤」為例，最初的形式也和肌腱瘤一樣，僅是小小的凸起腫塊，但卻容易惡化成惡性腫瘤，民眾務必提高警覺。

(中時 )