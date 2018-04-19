搜尋外星生命？ NASA成功發射新型TESS太空望遠鏡

2018年04月19日 11:05 中時電子報 李靖棠

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，美國航太總署（NASA）在馬斯克（Elon Musk）的SPACE X協助下，昨日成功將新型的凌日系外行星巡天衛星（Transiting Exoplanet Survey Satellite），由獵鷹重型火箭（Falcon 9 rocket）送上天空。作為現役克卜勒太空望遠鏡（Kepler spacecraft）繼承者，將展開它探索外太空星體與生命的任務。

報導中指出，從佛州卡納維爾角空軍基地（Cape Canaveral）進入太空的凌日系外行星巡天衛星，是美國航太總署一款新型的太空望遠鏡，機器身上擁有四個鏡頭，能包含天空8成5的範圍；發射升空不久，SPACE X就宣布衛星對接成功。目前在進行測試與磨合階段的TESS太空望遠鏡，即將於60天後，開始它為期2年的太空探測任務，為人類搜尋外太空數以千計的星體和外星生物的跡象。

屬於探索者計劃（Explorers program）一環，2011年在麻省理工學院（MIT）與谷歌種子基金的帶領下，入選航太總署的贊助方案之一。由軌道科學公司（Orbital ATK）研發製造，主要任務目標是，調查地球附近最明亮的恆星是否有行星存在，包括恆星的可居住區、行星的質量、大小、密度及軌道，並協助韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）、及其他太空或地面望遠鏡進一步觀測的目標。

但對於搜尋外星生命一事，已故物理學家霍金（Stephen William Hawking）生前曾多次提醒世人，不要輕易地去和外星生物聯繫，否則會引來不可挽回危機和危險。

(中時電子報)