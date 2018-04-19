深澳電廠用乾淨的煤 謝立功：政府不要講幹話騙人民

國民黨基隆市長參選人謝立功（右）今（19）日上午接受電台主持人黃清龍（左）訪問。（《POP撞新聞》提供）

友善列印
中時

深澳燃煤電廠議題持續延燒，國民黨基隆市長參選人謝立功今（19）日上午參加電台節目，被主持人黃清龍問到對深奧電廠的看法，謝痛批，蓋燃煤電廠絕對是違反世界潮流，蔡政府原本提倡綠能顯然是自打嘴巴，行政院長賴清德說出用「乾淨的媒」更是講幹話，欺騙人民，表明自己絕對反對興建，並順道批評基隆輕軌不務實，對此基市府不予回應。

謝立功表示，民進黨原先說預計2025年綠能發電要達到20％的目標，但如今卻執意要蓋深澳燃煤電廠，結果自打嘴巴，還說要用什麼「乾淨的煤」，希望蔡政府不要一直講一些幹話、空話，然而都沒有想到，除了興建的1000億建置成本外，還要花數倍的醫療成本、國家成本等鉅額。

至於主持人黃清龍問及「如果北部缺電怎麼辦？」、「贊成核四啟用嗎？」謝回應，可以用其他方式發電，除了風力發電外，還可以用潮流、洋流、波浪、地熱等發電，比如海大就有教授在研究這方面技術；而目前政府必須投入更多資源發展，不要用不對稱的數據來欺騙人民。

訪問最後，謝立功也不忘批評基隆輕軌，認為現在政府根本沒先做好可行性評估，而是先射箭再畫靶，且又採全線雙軌化來增加預算，通車的期程是跨越2任市長任期，顯然是做不到的事，分明是「空頭支票」。

「不要一直打高空！」謝表示，如果他有81億的輕軌預算經費，他會拿來去務實地解決問題，例如將民生汐止線延伸至基隆即為選項之一。

對於謝立功的批評，基隆市政府則表示「不予回應」。

(中時 )

執政將滿兩年 小英和賴揆滿意度… 柯文哲、朱立倫合體雙北合作會議…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。