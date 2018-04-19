深澳電廠用乾淨的煤 謝立功：政府不要講幹話騙人民

2018年04月19日 11:27 中時 張穎齊

深澳燃煤電廠議題持續延燒，國民黨基隆市長參選人謝立功今（19）日上午參加電台節目，被主持人黃清龍問到對深奧電廠的看法，謝痛批，蓋燃煤電廠絕對是違反世界潮流，蔡政府原本提倡綠能顯然是自打嘴巴，行政院長賴清德說出用「乾淨的媒」更是講幹話，欺騙人民，表明自己絕對反對興建，並順道批評基隆輕軌不務實，對此基市府不予回應。

謝立功表示，民進黨原先說預計2025年綠能發電要達到20％的目標，但如今卻執意要蓋深澳燃煤電廠，結果自打嘴巴，還說要用什麼「乾淨的煤」，希望蔡政府不要一直講一些幹話、空話，然而都沒有想到，除了興建的1000億建置成本外，還要花數倍的醫療成本、國家成本等鉅額。

至於主持人黃清龍問及「如果北部缺電怎麼辦？」、「贊成核四啟用嗎？」謝回應，可以用其他方式發電，除了風力發電外，還可以用潮流、洋流、波浪、地熱等發電，比如海大就有教授在研究這方面技術；而目前政府必須投入更多資源發展，不要用不對稱的數據來欺騙人民。

訪問最後，謝立功也不忘批評基隆輕軌，認為現在政府根本沒先做好可行性評估，而是先射箭再畫靶，且又採全線雙軌化來增加預算，通車的期程是跨越2任市長任期，顯然是做不到的事，分明是「空頭支票」。

「不要一直打高空！」謝表示，如果他有81億的輕軌預算經費，他會拿來去務實地解決問題，例如將民生汐止線延伸至基隆即為選項之一。

對於謝立功的批評，基隆市政府則表示「不予回應」。

(中時 )