柯文哲、朱立倫合體雙北合作會議 朱拋深澳電廠議題

2018年04月19日 11:25 中時 張潼

雙北市長柯文哲、朱立倫今早共同主持「雙北合作交流平台」市長層級會議，檢視合作方案執行進度與成果，另討論今年新增合作案的內容。朱立倫在開場致詞時拋出近日引發熱議的深澳電廠議題，他指出，雙北在教育、文化、體育、治安上的合作一向通暢，交通與環保議題，則是可以更多討論的部分，尤其空污和深澳電廠問題，都不只是新北面臨的問題，需雙北一起站在市民角度共同合作。

今會議預計進行1小時，僅開放媒體拍攝會前致詞。一開始，柯文哲的致詞簡單、行禮如儀，他表示，雙北首都圈有很多事要一起合作，例如才剛上路的1280公車捷運吃到飽月票，還有上個月火山爆發演習，新北市消防隊也跨區聯合演練，或是雙北圖書館一證通用等。總計他上任至今雙北有114個和作案，已完成79案，35案推動中。

輪到朱立倫致詞時，他則話鋒一轉，將議題導向近日引發熱議的深澳電廠。朱立倫指出，去年雙北合作市長層級會議討論的重點在世大運，最後推動相當成功，他認為，這幾年雙北在合作教育、文化、體育、公共安全、治安方面都很通暢。

不過，在交通議題部分，朱立倫說，新北還是期待能繼續積極進行，尤其北市捷運局負責的環狀線第二期、民生汐止線；另外，環保議題也是大家可以一起討論的，雙北在這部分一定要合作，例如近日空污、深澳電廠等議題，這都不只新北的問題，而是雙北需要一起面對。

朱立倫說，尤其是深澳電廠部分，他贊成柯文哲先前所說，不要聽政治用語，應該多看專家學者所提的數據，所以在會議中，希望可以共同站在市民角度，為健康、環保、空污水污減少，共同合作。

(中時 )