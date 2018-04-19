大專教師聘任遭控校方高層介入 高教工會籲：回歸教評會

2018年04月19日 11:07 旺報 簡立欣

「官大不代表學問大！」高教工會19日召開記者會表示，已經有學界300位人士連署高教工會發起的「捍衛大學教師聘任尊重專業審查原則，校方不得另立程序掏空三級三審」，高教工會並向教育部與各大專院校喊話，讓大專教師聘任回歸由教評會按學術表現專業審查，不得任由校長或校方高層介入。

記者會上，世新大學的工會分部召集人針對學校近來透過修訂「改隸辦法」，使得校方高層有機會架空系教評會，將他系教師「改隸」至特定系所，剝奪既有的「三級三審」正常程序。「如果所謂『改隸』就可以迴避系教評會審查，那是否以後校方高層只要先把屬意人選先聘入能掌控的科系，再通通以『改隸』的方式塞入特定系所，就根本可以掏空既有教師聘任的『三級三審』程序？」。

政治大學社會系教師黃厚銘也出席分享，原先政大以「新聘專任教研人員作業流程」容許校長對各系徵聘教師「先行閱覽」甚至以此介入聘任權力。近日經過師生團結努力，才透過校務會議廢除相關規定，教師聘任回歸教評會「三級三審」。

連署內容中，有多校教師指出系所教師聘任過程曾遭校方高層不當介入，如果容許校方行政權干預學術聘任，將造成嚴重不當後果。

例如有某私立技專校院老師指出，學校高層介入聘任的手法包括：應徵者寄履歷至人事室後，先由校長及高層主管篩選至兩位再交由系教評；校方若有屬意人選，一些可能的競爭者都在第一關被校長摒除，留下來的兩位，一位就是校方屬意人選，另一位是「爛蘋果」，陪榜的；「如此，學校就可以隱藏那隻黑手，推託人選是由系教評會自己選出來的。」

高教工會強調，大學校長「官大」不代表「學問大」，不會比個別系所合適來審查教師聘任。自《大學法》明定教師聘任應由教評會專業審查，確認通行系院校「三級三審」教評機制以來，教師聘任應回歸學術專業審查，而不得由行政高層恣意介入，已屬我國高等教育通行法制與基本共識，絕對不該「開倒車」。

工會向新教育部長吳茂昆與各大專院校提出呼籲訴求，包括：一、各大學校院教師聘任及其隸屬系所變動，應回歸教評會「三級三審」機制，由系所專業審查做為教師聘任基礎，以維護學術健全發展。二、教育部應主動積極監督，杜絕大專院校另立程序掏空「三級三審」，以維護高等教育健全發展，保障師生權益。三、教育部應提出妥善管道，供遭學校高層不當介入教師聘任的利害關係人檢舉，並妥適處理。

(旺報 )