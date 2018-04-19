吳茂昆今上任 羅智強再提「兜不攏3疑點」

2018年04月19日 11:14 中時電子報 簡怡欣

新任教育部長吳茂昆今正式交接上任，總統府前副秘書長羅智強再針對吳昨晚發布的聲明稿指出，吳至今仍有「兜不攏的疑點」，質疑他不僅於2000年被該機構「非正式」諮詢，而是長期擔任「技術團隊」，因此才會前後被「西部超導」納為「技術顧問」、被「台灣超導」網羅為「科技顧問」。

羅智強今上午在臉書發文說，在釐清這些兜不攏的疑點前，得先釐清超導國際、西部超導、和台灣超導3家公司之間關係。超導國際成立於2000年，和2003年成立的西部超導有交叉持股關係；同時曾用持有的大陸天津海泰超導通訊股權及技術資源作價，與2004年成立的台灣超導交換2,000萬股。

他質疑，第一個疑點是，吳只說2000年有過幾次提供台灣超導「非正式的諮詢」，但事實是，台灣超導董事長沈致遠在2004年3月31日接受媒體訪問時，曾說「台灣超導網羅全球超導精英吳茂昆、朱經武等人出任台灣超導科技的科技顧問。」同年4月，沈致遠又對媒體說，「台灣超導的技術團隊來自超導國際公司」。

他分析，這兩個說法連起來就間接說明，吳昆茂不是只有2000年提供超導國際幾次的「非正式諮詢」，而是持續的是超導國際的技術團隊，且還在2004年成為台灣超導的「科技顧問」。

第二個疑點，針對吳解釋，「西部超導公司是直接將台灣超導國際公司所諮詢過的學術界專業人員『都』列為其公司名下成員」。但羅智強認為，很多知名專家都曾被超導國際諮詢過或被媒體連結過關聯性，像是李遠哲、朱經武等多位重量級人士，可是他們並沒有「都」被列為西部超導的「名下成員（技術顧問）」。

第三疑點就是，他說，在吳2000年被超導國際非正式諮詢過幾次後，竟然因為這3年前的非正式諮詢，吳茂昆就被列名為西部超導的技術顧問長達十年，反倒是名氣並不輸給吳茂昆的李遠哲和朱經武，卻沒被列入。

他指控，這中間最大的可能就是，吳茂昆不是僅在2000年被超導國際非正式的諮詢，而是他長期為超導國際的「技術團隊」，所以2004年才會被沈致遠的台灣超導「網羅」為「科技顧問」，也才會在2003年被西部超導納為「技術顧問」。

他表示，忙了一夜，其實整理出7大疑點，但怕大家消化不完，先公布上述3大疑點，當做給吳茂昆大部長走馬上任的禮物，至於剩下的4個疑點，他說，先看吳茂昆怎回應，再來公布。

(中時電子報)