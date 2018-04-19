醫師納入勞基法　薛瑞元：需增加9百名醫師

2018年04月19日 11:48 中時 洪安怡

今（19）日立法院社會福利及衛生環境委員會邀集勞動部、衛福部、教育部進行相關討論，衛福部次長薛瑞元指出，由於明年醫師將納入《勞基法》，評估至少會缺少900名主治醫師，但未來人口數減少，老年人口比例又提高，屆時醫師數量的缺口就還要再進一步精算。

衛福部指出，我國目前12所醫學系每年招收1300名醫學系學生，另有9家醫學系每年招收公費醫師100名等，每年內、外、婦、兒、急診專科醫師領證人數為700人，佔全體53％，各科醫師於醫院執業比率分別為70％、71％、38％、48％、85％。

依據2014年委託國家衛生研究院辦理「住院醫師納入勞基法之衝擊影響評估計畫」，推估如將住院醫師每周工時降至80小時，且未增加醫學生容額、現有醫療服務量不變之下，需增加900名教學醫院主治醫師，薛瑞元補充，但到了2025年人口減少，老年人口又增加，兩相平衡後缺額為多少，還需要再精算。

立委吳玉琴質疑，目前納入《勞基法》中工時最長的保全業，每月總工時為288小時，但未來醫師納入《勞基法》後，會將288小時的天花板一下子提高到320小時，「288小時過去努力了很久，現在天花板真的要掀開嗎」。

立委林靜儀說，以現行《勞基法》規範正常工時加延長工時，4周總工時約220小時，大家會講醫師工作繁重壓力大，結果比一般勞工工時更長，公平嗎？薛瑞元回應這部分還在協調，醫師因為工作性質關係，每周工時80小時是國際普遍做法；勞動部長許銘春則尷尬微笑表示，這部分還在持續努力。

(中時 )