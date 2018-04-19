談基隆市長選情 謝立功：黨產被追殺要自立自強

2018年04月19日 11:26 中時 張穎齊

年底將舉行九合一選舉，國民黨基隆市長參選人謝立功今（19）日上午8時許參加電台節目受訪時，談到基隆市長選舉，黨中央是否有給錢協助，謝立功坦言「主席吳敦義每個月都為此傷腦筋，黨產被追殺成這樣，他只能自立自強。」

謝立功表示，基隆基本盤是「藍略大於綠」，雖然是優勢但不能迷思，重點是提出政策讓選民認同。主持人黃清龍問及謝立功上次是被前總統馬英九提名，是否被歸類為「馬派」，謝則笑說「我現在被吳敦義提名，那不就變吳派了。」

黃清龍則繼續追問國民黨中央是否有給基隆市資金上的協助，謝立功則憂心坦言，如今黨產被民進黨追殺成這樣，他只能自立自強。

黃清龍又問及「新住民是否是重要的選民」，謝說，一定是最重要的，基隆新住民和陸配比率較其他縣市高，但過去許多法令管制對他們很苛刻，所以他從擔任移民署長時，就致力於將法令改為宣導，不過這還是有跟陸委會、立法院如何調整有關。

另外，針對基隆市未來是否會併入台北市或新北市的議題，謝立功表示，會有這個命題顯示出台灣六都與其他縣市的資源都市分配不均，經費和產業太少，導致資金與人才外流，像是台南縣市合併後，許多地方還市發展不起來。所以他認為，與其被併入雙北，倒不如結合新北、基隆周邊的「七星區」生活圈，與發展基隆海洋城市，成為「大基隆地區」。

(中時 )