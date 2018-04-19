台大學生急著畢業赴陸工作 教授：10年首遇！

2018年04月19日 11:28 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

大陸31惠台措施可能對台灣人力造成衝擊，實際就業市場已出現了新變化。在台大教書的學者指出，現在才4月，已有學生要求「提早考試」、「提早畢業」，理由是「要去大陸工作」，而這是他台大兼課至少10年「不曾發生過」的事。目前，台灣正面臨「楚材晉用」、秦國「逐客令」氛圍的雙重困境。

中評社報導，中大人力資源管理研究所副教授兼EMBA執行長林文政表示，今年兩岸人力發展已進入分水嶺。他提到自己在台大兼課出現的新現象，現在才4月，已經有學生要求能否「提早考試」、「提早畢業」，班上將近30位學生，有2人提出上述要求，理由是「要去大陸工作」。

林文政解釋，大陸學制比台灣早結束，大陸企業徵才，可以錄取大陸青年，也可以錄取台灣青年，同樣錄取機會，不會等台灣畢業生，學生只好拜託老師，提早考試，提早拿到學位，早點去大陸就業，他在台大兼課至少10年，「不曾發生過」，為此，他要另外先出考卷。

林文政形容，歷史有所謂「楚材晉用」的故事，台灣現在面臨這樣處境，為了經濟因素，「楚材」到晉國工作，因為台灣沒有同樣薪資待遇，就是「拉力」。林文政表示，更令人吃驚的是，除了「拉力」，某種程度還有「推力」，簡單說就是意識形態，非我族類，不用，一「拉」、一「推」，更加入台灣人才外流。

他解釋，這個「推力」，類似秦國下的「逐客令」，非秦國人不用，偏偏李斯就不是秦國人，會被趕走，我們培養的人才，都給大陸使用，又有秦國「逐客令」氛圍，台灣就出現楚國與秦國的綜合體，兩個困難、缺失都有。

林文政舉例，20多年前，有一批青年到大陸工作，不過他們是在台資企業，好比台塑、鴻海外派大陸，或者加入香港新加坡外商公司，在大陸工作，重點是賺台灣錢，20年後，這一波赴大陸就業人力，卻是個別「流向」大陸企業，尋求發展，「這是前所未有」。

林文政說，我們不留人的「逐客令」氛圍，加上人才又跑走，成了「楚材晉用」，十年之後台灣的空洞化會更惡化。他分析兩岸人力變化，核心還是薪資，過去擔任幾家公司的薪酬委員，看到兩岸高階主管薪水，台灣早就輸給大陸，事實上，台灣基層技術人員的薪資跟大陸技術人員薪資，早在三、四年前，也出現「死亡交叉」

對於「楚材晉用」、「逐客令」雙重困境，林文政指出，解決辦法就是國際化，盡量開放，只是現在「一直沒有進展」。

(中時電子報)