台中房市新熱區 嶺東就業自住需求旺

2018年04月19日 11:46 中時 盧金足

台中市南屯嶺東特區機能完善、交通便利，受益三大精密工業廠區，龐大就業人口紅利撐盤下，自住需求量能強，繼精銳「藝博匯」、坤悅「君臨」、惠宇「上晴」、宏亞「嶺匯

」等新成屋熱銷，近期包括麗寶、宥全、建義、豐邑等建商也紛推出預售新案。

嶺東特區內的台中精密園區二期增建、招商，1、2期園區加總共逾百家廠商將進駐，包括上銀、大立光、台中精機等大廠群聚，未來全數營運加上臨中科、工業區等就業人口，有望帶動嶺東房市需求。

7期豪宅建商精銳建設，在南屯區採中坪數規畫的精銳「藝博匯」，134戶住家、4戶店面銷售成績亮眼；位於向上路五段、保安一街口的惠宇建設新成屋「上晴」住家也全數完銷。

同樣買氣夯的坤悅「君臨」，住宅產品主打戶戶邊間、棟距採光優，吸引許多精密工業園區員工購買，加碼釋出高樓層景觀保留戶。

麗寶、宥全等建商推首購小宅案，其中，麗寶「微笑城市」坐落於春安三街與嶺東南路口，基地近2000坪，第一波強打小坪數2房產品。

住商不動產7期南屯店專案協理蔡鴻霖表示，嶺東特區主有三大房市優勢條件，吸引外地新移民人口、高科技白粉領族舉家進駐。

蔡鴻霖指出，購屋優勢包括交通享有近國道1號和3號、74快速道路，台中東西向重要道路向上路聯通的便利性，台中精密園區坐鎮，中部科技走廊發展重心，擁有龐大就業機會，且位處中市核心，比鄰7期、單元2，房價相對親民。

(中時 )