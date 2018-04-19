傳陳菊出任蘇貞昌競選總幹事 侯友宜：選舉壓力來自自己不是對方

侯友宜今天上午和葉元之到板橋傳統市場拜票。（王揚傑翻攝）

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中時

新北市長參選人侯友宜今（19）日上午陪同板橋區市議員參選人葉元之到傳統市場拜票。被問到外傳陳菊出任蘇貞昌競選總幹事是否有壓力，侯友宜表示，壓力還是來自於自己工作有沒有做好，不是來自對方，他還是每天務實的向市民報告政見，為市民擘劃新北市未來的願景，比較重要。

侯友宜說，市場是他長大的環境，看到那些油膩膩的手以及熱情的的菜販、肉販，就像家人一樣，所以來菜市場拜票，就會順便買一些喜歡吃的東西，就像回到小時候，一面玩，一面工作。

此外，侯友宜大力推薦葉元之，他說，葉元之很棒，在市府團隊服務的過程當中有創意、有熱誠，更重要他有一個為市民服務向上的熱情。

對於對方選舉團隊與中央執政團隊合而為一，侯友宜表示，對手要找什麼樣的人做什麼樣的職位，原則上我們都是「非常非常尊重、非常非常歡迎。」我們把自己的事情做好，讓我們自己選舉的步驟能按照市民需求，把政見不斷推出來比較實在。

至於陳菊是否有行政不中立的疑慮，侯友宜表示，到底誰要來當對方的競選主任，其實都是在傳而已，現階段他還是把握當下，把事情做好，一切等對方人選確定後再來說。對陳菊表示目前選情五五波，侯友宜則說，他只有認真努力做事，外面的選情分析，就是參考而已。

(中時 )

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