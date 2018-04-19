30小時震撼考驗 消防悍妞成嬌點

2018年04月19日 11:35 中時電子報 吳家詮

為挽救更多性命，消防局特別辦理特種搜救基礎訓練，課程內容包括倒塌建築物支撐與樓板破壞、生命探測器搜索、高空繩索救援、災害醫療及消防員火場自救術等課程。（吳家詮翻攝）

近年來地震、颱風造成重大傷亡損失，許多家庭一夕之間天人永隔，為挽救更多性命，新北市政府消防局今天在汐止區橫科震災訓練基地舉行特搜基礎訓結訓演練，並於上午展示訓練成果，由陳專門委員勝照主持訓練成果驗收，本期42名消防人員在接受為期6週訓練後，最後得通過30小時不間斷救援的考核，始可取得特搜證書，成為消防局特種搜救之儲備人員。

値得一提，這次受訓學員中有1名女性消防員賴冠潔，進入消防隊前曾在民間擔任馴犬員，通過消防人員特考分發消防局後，自願報名接受特搜訓練，除學習特搜體技能外，更希望未來能擔任搜救犬控犬員，於災害現場貢獻一份心力。

消防局局長黃德清表示天災難以預測，唯有不斷精進訓練，才能降低傷害。（吳家詮翻攝）

消防局特別辦理特種搜救基礎訓練，課程內容包括倒塌建築物支撐與樓板破壞、生命探測器搜索、高空繩索救援、災害醫療及消防員火場自救術等課程；並於最後一週模擬地震災害情境，考驗學員在連續30小時進行不間斷地輪替救災，是否具備充足的體力與意志力來應付複雜多變的狀況。

消防局局長黃德清表示天災難以預測，唯有不斷精進訓練，才能降低傷害，所以我們隨時做好準備，加以鍛鍊、培養新血；這些學員結訓後將具備更精湛的救災技能，讓市民受到更安全的保障。

(中時電子報)