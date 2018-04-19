終結352萬個寶特瓶的奇異旅程 守護小琉球的美麗海洋

2018年04月19日 11:40 中時電子報 綜合報導

我們一起守護小琉球的美。(中華電信基金會提供)

在海洋島嶼成長生活的你，上一次搭船是什麼時候？2017年有超過352萬個寶特瓶至少搭了2次船從台灣本島往返小琉球，而這352萬個寶特瓶都是使用過後被回收的。小琉球無法自行處理龐大的垃圾量，垃圾和廢棄保特瓶都必須再搭船回到本島處理。2017年共轉運2545.82噸垃圾到屏東崁頂焚化爐處理，光是垃圾坐船的轉運費一年要花近千萬元。

小琉球是足以媲美夏威夷的美麗島嶼，也是全世界最容易親近海龜的地方，跟海龜一起游泳，是島上熱門的活動。小琉球2017全年遊客數約為45萬人，蜂擁而至的旅客繁榮了地方經濟，卻也製造了更多的垃圾。

當地小朋友創作的美麗壁畫。(中華電信基金會提供)

中華電信基金會關注小琉球島上塑膠(寶特瓶)廢棄物過量的問題，為協助增進在地居民、外地旅客的環保意識，並希望影響遊客在小琉球進行優質的「環保旅行」。本週末4月21日至22日在白沙國小，將舉辦『我是環保小導演』培育活動。透過「數位應用」結合「環保教育」，讓當地小朋友用數位工具去訴說自己美麗的家鄉，以及如何保護這個美麗的「海龜島」、「珊瑚島」。

希望未來由當地的小朋友將環境保護意識去擴及影響家人與同學，讓「環保的生活習慣」從家庭、校園擴散至整個社區，甚至推展到整座島嶼。小琉球當地5間學校的「環保小導演」將透過影像訴說在地的環保故事。中華電信基金會與您一同期盼「環保島嶼」的誕生。

(中時電子報)