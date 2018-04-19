美貿易副代表就位 經貿辦：已向美方表達盼TIFA今年舉辦

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去年台美貿易暨投資架構協定（TIFA）因美方官員尚未到位而未召開，今年3月美國貿易代表署（USTR）貿易副代表吉里希（Jeffrey Gerrish）通過提名任命。行政院經貿談判辦公室資深談判代表蕭振榮今在立法院表示，已向美方表達盡量在今年能夠舉辦。

立法院外交及國防委員會今舉行「美中貿易占我國相關影響評估及因應策略」專題報告。民進黨立委羅致政詢問，台美TIFA為何去年沒有談？蕭振榮說，因為去年美國談判代表官員去年尚未就任。

羅追問，今年3月吉里希已被提名任命，負責亞洲、歐洲相關談判業務，今年有沒有可談成？蕭表示，正在跟美國討論，提出今年能夠進行談判。

羅再問，我方談判內容及優先課題為何？經濟部政次龔明鑫表示，貿易談判主要兩大部分：投資、貿易。投資部分，我方一直想談雙邊投資協定，因為將來台美相互投資案件越來越多，我方覺得有必要，若投資協定簽成，對雙方企業保證更好。另外貿易部分，現在全世界有很多貿易糾紛或摩差，我方不希望造成彼此誤解。

另外，對於台灣亟欲爭取加入的CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定），民進黨立委蔡適應詢問，是否有CPTPP成員國提出比照WTO模式，中國先加入後、台灣才能參與？龔明鑫表示，他個人沒有聽說，「當然不排除」有這樣的狀況，但他沒有聽說中國大陸欲加入CPTPP。

(中時 )

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