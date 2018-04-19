選區重劃 中選會：名額分配公式入法是最好共識

2018年04月19日 11:51 中時 鄭舲

中選會日前公佈下屆立委選區重劃，採第7屆立委計算方式，台南市及新竹縣將各增加1席，高雄市及屏東縣各減少1席，引發高屏立委不滿，呼籲中選會暫停選區劃分。中選會主委陳英鈐今天再度強調，中選會向來主張名額分配公式入法，也已將第7屆與第4屆的計算條文草案送委員會，如果委員會要啟動立法程序，中選會全力配合。

針對立委選區重劃，民進黨立委劉世芳等人提出修憲，希望將固定73席區域立委，改為每30萬人1席，超過30萬人之人數在15萬人以上者，再增加1席。陳英鈐表示，希望名額分配公式入法，是中選會向來的主張，中選會將全力配合立法院修法。

陳英鈐說，在未修法完成前，依據現在的選罷法第35、37條，必須在5月底前把選區劃分草案送交立法院，由立法院行使同意權。

親民黨立委陳怡潔質詢時問到，高屏立委呼籲暫緩重劃，會不會影響中選會將選區重劃檢討版本送來立法院的時程？陳英鈐回應，「目前看來不會」，他在行使同意權時就明確表達，選區劃分名額分配應由法律明定。至於修憲或修法是否會成為選區重劃不推動或暫緩理由？陳英鈐說，修憲時程對這屆應該不會有影響，至於修法，陳英鈐指出，2009年前主委賴浩敏提選區劃分，但立委通過現行選罷法，凍結10年才重新檢討，選區劃分就無疾而終。

陳怡潔追問，這次會不會又無疾而終？陳英鈐回應，「這我不知道，這是貴院職權。」陳怡潔不滿陳英鈐回應，認為應表明專業態度，陳英鈐說，他的專業態度就是5月底前提出選區劃分的草案，請立法院行使同意權。

陳怡潔說，中選會主委態度跟立場本來就要很明確，不能到最後好像是民進黨派系鬥爭、政治角力鬥爭，陳英鈐忍不住拉高音量，連問2次「這跟民進黨有什麼關係」，還說「我就是依法行政，不然要依什麼行政，請問陳委員」，陳怡潔怒回「你是在反質詢我是不是？這樣的態度合理嗎？」會議主席洪宗熠提醒陳英鈐不是在質詢立委，兩人口角才平息。

陳怡潔接著問，中選會認為現行選區劃分公平嗎？有沒有解套方案？陳英鈐說，在現行憲法架構下沒辦法兩全其美，不管採第4屆或第7屆都會有得有失，「最好的共識就是立法明確化」。他也希望增加立委席次，但這是憲法明定，現在就是將選區劃分及立法明確化草案送委員會，遵照委員會決議。

(中時 )