別再這樣走路！7種錯誤姿勢會害死關節、身材變形

2018年04月19日 11:48 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

走路有益健康，但「走錯路」恐怕會賠上健康！脊骨神經專家表示，包括彎腰駝背、外八、內八，長期下來都可能導致關節壞死、腰痠背痛或身型走樣。看似簡單的走路，其實牽涉到全身的肌肉、骨骼、內臟與神經系統，因此「錯誤步態」，不只影響到腳，恐對健康造成巨大傷害。

華人健康網報導，脊骨神經專家黃如玉舉出以下7種「常見錯誤步態」：

1.走路時「啪啪」作響

有些人走路，從老遠就可聽見巨大腳步聲，原因可能出在扁平足，容易導致拇趾外翻、足底筋膜炎或腳踝扭傷。

2.走路時整個鞋腳在地上磨

可能是足弓較低、大腿後側和臀大肌緊繃，使得小腿、下背和上背等部位容易疼痛，以及習慣性駝背。

3.走路時左右晃動

走路時左右晃動、容易跌跤，原因出在骨盆旋轉、長短腳和臀中肌無力，會有對腰部、臀部痠痛症狀。

4.肚子前傾走路

挺著啤酒肚走路，是因為臀肌無力，會伴隨經常性的腰部疼痛、肌肉拉傷，甚至腰椎關節磨損或椎間盤突出。

5.翹著屁股走路

噘著屁股走路，絕大多數是骨盆前傾，容易造成腰臀僵硬、疼痛。

6.走路外八

通常是扁平足，或是穿高跟鞋時肚子沒有出力，會讓小腿、臀部、腰部及背部產生慢性疼痛。

7.走路內八

相對於走路內八，內八的人通常是股骨、脛骨和蹠骨內轉、W型坐姿，但不論是外巴、內八，無形中都會讓小腿、臀部、腰部及背部產生慢性疼痛。

醫師表示，這些錯誤步態只是冰山的一角，但因為會牽動全身，以致膝關節退化、小腿痠痛腫脹、坐骨神經痛、骨盆歪斜…等，不容小覷。矯正錯誤步態，走路時首先要「挺骨盆收緊臀部」，往前邁步時，骨盆應微幅地自然晃動，若會明顯地大幅左右擺動，就表示臀肌力量不足，強化肌力，將可改善久坐、久站時腰腹臀腿的無力現象。

(中時電子報)