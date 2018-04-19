運動六大問：棒球為何打9局？網球為何要15-30？

2018年04月19日 12:01 中時電子報 盧品青

運動競技的規則總是與時俱進，但有些始終不變的傳統仍然引起球迷的好奇，為何這些規則要這樣制定？《今日美國》專欄近日就幫大家回答了6個常見的職業運動疑問。

一、棒球為什麼要打9局？

棒球起初沒有規定比賽局數，先打到指定分數(5分或10分)的球隊就贏了，所以局數根本不重要。不過隨著比賽愈來愈正式，出現了9人9局制、7人7局制兩種常見的賽制，也就是一隊有幾個人就打幾局，最後就固定成9局(少棒則為6局或7局)。現在大聯盟覺得打9局太花時間了，但9局制已深植人心，要改變恐怕很難。

二、高爾夫球為何由選手自行計分？

在50或100年前這是理所當然的，現今電子儀器發達，比賽結果皆由電腦計算，自行計分作為傳統被保留下來，反倒成為選手的負擔。一般選手交給助手幫忙計分，若他填錯了計分卡就會被罰分。1968年美國名人賽，阿根廷名將迪文森佐(Roberto De Vicenzo)的助手不小心把他多填了1桿，迪文森佐簽名交卡的時候沒發現，因此痛失名人賽王座。

三、籃球為什麼要有進攻時限？

早年的NBA沒有進攻時限，因為大家平常並不會刻意拖延。但是當時的球員不喜歡出手投籃，規則也允許領先的球隊盤球到天荒地老，因此1950年的活塞和湖人例行賽創下單場19比18的超低分紀錄。「惡漢」巴克利(Charles Barkley)曾表示：「互拚得分的籃球，是娘娘腔的籃球。」話雖如此，加入進攻時限的籃球比賽顯得更流暢也更精采。

四、職業球員何時開始成為有錢人？

在100年前，誰也不清楚這些球員該拿多少錢。貝比魯斯(Babe Ruth)1930年在洋基領取8萬美元年薪，超過美國總統胡佛(Herbert Hoover)一年的工資(7.5萬美元)，那時大家才驚覺這個行業居然可以賺得比國家元首還多。近50年來，運動員薪資上漲了210倍，即使把通貨膨脹算進去，實際漲幅也是一般勞工薪資的16倍。

五、網球幹嘛要這樣計分？

網球每一點用0、15、30、40來計分，跟別的運動都不同。網球發源於12至13世紀，初期使用時鐘的指針來計分，指針最醒目的位置就是15、30、45三個點。後來有「丟士」Deuce的規則，所以把45改成40，兩人都是40的時候，取得優勢的一方變成45。至於法文的零蛋「l’ouef」音近於英文的「Love」，因此零分也叫做Love。

六、奧運為何跑1500公尺而不是1600？

奧運田徑有100、200、400、800、1500公尺，男子自由式游泳也是50、100、200、400、800、1500公尺，感覺800公尺之後理當接著是1600公尺。不過1600公尺相近於1英里(1609.34公尺)，奧運採用公制，為了區隔英里而改成1500公尺。除了英美國家的某些人很不滿，一般人並不認為這是個問題。

(中時電子報)