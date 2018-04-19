卡管條款？教育部5月底成立學術倫理辦公室

2018年04月19日 11:57 旺報 李侑珊

針對近來傳出多起學術倫理爭議，包含新任教育部長吳茂昆、台大準校長管中閔傳涉及學倫爭議，教育部政務次長姚立德今(19)日表示，教育部將在5月底成立學術倫理專案辦公室，並邀請中研院、大學各領域學者專家擔任成員，針對各領域論文與研究成果把關。

立法院教文會今(19)日上午舉行「以論文造假為艦結合學術倫理暨調查管理體制」公聽會，姚立德在現場表示，學術倫理與研究誠信也屬於人格教育，站在教部的角度，應加以推動，並建立相關機制。

姚立德也說，學術倫理的觀念，隨著科技進步不斷改變，世界各國對於學術倫理的要求也不進相同，教育部秉持與國際接軌的態度，更站在學術倫理推動者的身分，希望能在台灣社會建立起各界對學術倫理的重視。

依照教育部的計畫，學術倫理專案辦公室的成立，主要依據專科及以上學校違反學術倫理案件處理原則之規定，最快將於5月底成立，成立目標在於提供違反學術倫理的案件，展開專業調查，以及研析、彙編、公開相關案例，已達教化功能，同時也會蒐集國內外學術倫理事項，以利相關政策研議。

如今各大學針對學術倫理把關，大多已建立起各校的運作方式，清華大學副校長陳信文說，校方若接獲違反學倫通報，第一階段會啟動初步查證，由系所單位負責執行，第二階段為初審，係由院級單位負責，最後則進入校審，不過由於過程把關嚴格，在前兩個階段審核中，不成案的機會很大。

陳信文也提到，絕大部分的學倫爭議，皆可由校內處理，但如果被檢舉人是校長，學校內部難以處理，因此若發生這個狀況，會將案件呈報給教育部。

對此，姚立德也回應，未來教育部成立學術倫理專案辦公室，若遭逢大學遇到難以處理學倫爭議，即校長涉及學倫案，將可由教育部負責。

(旺報 )