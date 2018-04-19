攔檢不停遭警連開12張罰單 男子找議員關說被網友罵爆

2018年04月19日 12:18 中時 程炳璋

台南市一位沈姓民眾日前因騎車未戴安全帽又闖紅燈，在南區忠義路與五妃街口遭警方攔查，他卻驅車連闖9個紅燈，跑給警察追，警方追了2分鐘後，決定回所依據密錄器資料，開出12張紅單，罰款1萬7300元，沈男收到紅單，火大找議員關說，並有網友將紅單PO網調侃警員。

沈男收到紅單火大找議員關說，並有網友將紅單PO網調侃警員。

「台灣最扯的紅單，短短不到2分鐘，就連續開出11張紅單（其實是12張），連議員服務處也說真的太誇張了，可以叫政府頒發獎狀給這個警員了。」一名網友日前在臉書粉絲團公開一疊紅單照片，調侃警方開紅單搶錢。

這則發文隨即被網友嗆爆，稱開11張紅單太過份，應該直接開1槍就好，並要求公開議員身分。

開出連續12張罰單為台南市警6分局金華派出所黃姓警員，年資3年，他當時在忠義路與五妃街口看見沈男騎車未戴安全帽又闖紅燈，才會想攔查，對方竟驅車逃離，他更懷疑對方身分，一路緊追。

兩人在馬路上競逐，經過2分鐘後，黃姓警員見沈男不顧車流，在馬路上隨意鑽車陣竄逃，實在太危險，放棄追逐，一路違規的沈男才消失在福吉路口。但過程與車牌影像早遭警員以秘錄器錄下。

金華派出所所長邱啟彰表示，沈男被開的12張紅單中，有9張是闖紅燈加未戴安全帽，2張未兩段式左轉，1張不服取締逕行逃逸，罰款總金額為1萬7300元。

(中時 )