攔檢不停遭警連開12張罰單 男子找議員關說被網友罵爆

沈男遭警方開12張紅單的事件被網友PO上網，並被網友罵翻。（程炳璋翻攝）

友善列印
中時

台南市一位沈姓民眾日前因騎車未戴安全帽又闖紅燈，在南區忠義路與五妃街口遭警方攔查，他卻驅車連闖9個紅燈，跑給警察追，警方追了2分鐘後，決定回所依據密錄器資料，開出12張紅單，罰款1萬7300元，沈男收到紅單，火大找議員關說，並有網友將紅單PO網調侃警員。

沈男收到紅單火大找議員關說，並有網友將紅單PO網調侃警員。

「台灣最扯的紅單，短短不到2分鐘，就連續開出11張紅單（其實是12張），連議員服務處也說真的太誇張了，可以叫政府頒發獎狀給這個警員了。」一名網友日前在臉書粉絲團公開一疊紅單照片，調侃警方開紅單搶錢。

這則發文隨即被網友嗆爆，稱開11張紅單太過份，應該直接開1槍就好，並要求公開議員身分。

開出連續12張罰單為台南市警6分局金華派出所黃姓警員，年資3年，他當時在忠義路與五妃街口看見沈男騎車未戴安全帽又闖紅燈，才會想攔查，對方竟驅車逃離，他更懷疑對方身分，一路緊追。

兩人在馬路上競逐，經過2分鐘後，黃姓警員見沈男不顧車流，在馬路上隨意鑽車陣竄逃，實在太危險，放棄追逐，一路違規的沈男才消失在福吉路口。但過程與車牌影像早遭警員以秘錄器錄下。

金華派出所所長邱啟彰表示，沈男被開的12張紅單中，有9張是闖紅燈加未戴安全帽，2張未兩段式左轉，1張不服取締逕行逃逸，罰款總金額為1萬7300元。

(中時 )

下坡失速衝撞路邊2車 女駕駛左… 遇警攔查丟包毒品 腳壓藏匿遭眼…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。