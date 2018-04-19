反同婚公投效力高於釋憲案？邱太三：釋憲沒有不生效問題

2018年04月19日 12:17 中時 郭建伸 、 劉宗龍

中選會通過反同婚團體提出有關婚姻定義及適齡性平教育等3項公投提案，引發挺同團體質疑違憲。中選會主委陳英鈐（見圖）19日在立法院內政委員會會前受訪表示，這些公投不是同婚公投，而是如何落實同婚權利的公投。（劉宗龍攝）

中選會日前初審通過反同性婚3項公投案，遭外界批評與大法官釋憲違背。法務部長邱太三今在司法法制委員會質詢，法務部再參與中選會討論時，認為「婚姻限定在一男一女」公投案有牴觸日前大法官的同性婚釋憲案，法務部有表達意見，後來中選會要求領銜人補正後才通過。不過邱強調，大法官釋憲不會有不生效的問題。

反同婚公投兩項提案，主要是游信義所提補正「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」、以及曾獻瑩所提補正「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」中選會日前已通過相關公投案件。

藍委許毓仁今質詢指出，他相信中選會是獨立運作，但若反同婚公投在年底綁大選，將造成非常混亂的現象，如果公投結果與大法官釋憲相反，「到底該以公投為主，還是釋憲為主？」如果公投案過關，是否就會推翻釋憲案？

邱太三說，「限定在一男一女」的公投案恐怕有推翻釋憲案風險，法務部原本認為此公投提案違反釋憲案，但後來中選會請求領銜人補正理由，所以才通過。

許毓仁問，如果公投推翻釋憲案，原本大法官釋字訂於明年5月24日實現同性婚，是否會不生效？政院是否要盡快拿出版本處理此爭議？

邱太三強調，他也希望趕快解決，不然擺在那裡也是一種壓力，「（大法官釋憲）不會有不生效的問題」。

(中時 )