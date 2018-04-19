法國學生到金門看鱟 直說：「驚奇之旅」

2018年04月19日 13:01 中時 李金生

法國師生對這種在4億年前古生代泥盆紀就出現的生物，都感到十分好奇。（李金生攝）

法國小朋友看到披著一身硬殼的鱟，既開心又害怕。（李金生攝）

法國學生在金門上了一趟不一樣的生態教學。（李金生攝）

金門縣水試所「鱟」養殖文化館帶給法國同學許多驚喜。（李金生攝）

四面環海的金門讓法國學生有不同的學習新體驗。（李金生攝）

法國學生來到金門，體驗不一樣的學習內容。（李金生攝）

鱟隻不斷擾動的步足和劍尾，讓法國學生十分好奇。（李金生攝）

4億年前古生代泥盆紀就出現，有「灘地上的活化石」之稱的鱟，在一群來自法國尼魯達中學喜歡大海的學生眼中，是一種奇特和有些可愛的海洋生物。他們今（19）日上午專程走訪金門縣水試所，進行一趟十分有趣，又充滿知性的「驚奇之旅」。

披著一身甲殼，外型像鋼盔，且雌雄成對出現，又有「鋼盔魚」、「馬蹄蟹」、「鴛鴦魚」與「夫妻魚」之稱的鱟，在台灣地區已無野生發現紀錄，僅澎湖偶可一見。

但在金門因為長期軍管，海岸不得任意進出，反而提供牠們棲息、繁衍的安全空間，在西、北方潮間帶仍有穩定的族群分布，但近年隨著開發腳步的逼近，也同樣面臨棲地破壞問題。

金門縣政府在1999年12月公告畫設400公頃「金門古寧頭西北海域潮間帶鱟保育區」，將當年國共戰場變成生態保育搖籃。同時由縣水試所進行稚鱟復育計畫，希望這種在4億年前就出現，2億年前演化成目前模樣的鱟，在金門生生不息繁衍下去。

10餘位來自法國距巴黎約半小時車程的郊區尼魯達中學師生，今早在與他們長期進行「筆友」交流活動的金湖國中同學和校長謝志偉、英語外籍老師史安竹等人陪同下，赴縣水試所一睹牠們的真面目。

這群來到四面環海的金門島，已經興奮好幾天的同學，看到背著鋼盔般硬殼，還有像武士裝備的腹棘、劍尾，腹部步足還不斷擾動的鱟隻，外觀看來非常凶猛，卻在水中如優雅紳士緩緩移動，都十分好奇。

聽到原來他們十分溫和，這些尖銳「武器」只是用來保護自己，且從稚鱟到成熟長大，至少要10年以上才有繁衍下一代的能力，另鱟隻的藍色血液萃取物，還可作為昂貴的藥用試劑，因此又有「藍金」之稱，均認為牠們真是奇特、可愛的海洋生物。

大家既開心又害怕，在師長和湖中筆友同學的鼓勵下，才輪流勇敢與牠們合照，直說這真是一趟讓人印象深刻，充滿驚奇的戶外生態體驗。

(中時 )