NBA》哈登手感有夠爛 火箭照宰灰狼2連勝

2018年04月19日 12:06 中時電子報 黃及人

儘管前役猛轟44分的「大鬍子」哈登19日手感冰冷，全場投18中2，含三分球投10中1，火箭仍有充足火力痛宰對手，靠著保羅27分、8助攻、3籃板及3助攻，火箭102比82轟翻灰狼，取得季後賽首輪2連勝，灰狼戰局告急。

原本雙方打到次節，還以30比30打平，不過接下來全看火箭表演，保羅、吉拉德格林、阿里查等人攜手打出誇張16比0猛攻，打完上半場，火箭55比40大幅領先灰狼，就算哈登上半場投12中1，火箭仍有足夠火力保持領先。

來到下半場，火箭兇猛火力仍無停歇跡象，一波10比2，轉眼把領先差距擴大到20分以上，也讓灰狼末節一開始就告提前放棄，幾乎整節都用板凳球員打完，只能期望22日回到明尼蘇達主場打第3戰時，重新找回應有手感。

哈登前役投26中15，含三分球投12中7，沒想到19日完全走樣，雖然仍有12分、7助攻與4籃板，投籃命中率卻僅1成11，幸好他的最佳搭檔保羅表現穩定，全場投18中10，含三分球投5中3，適時彌補哈登手感低迷問題。

「九指球王」吉拉德格林替補貢獻21分、9籃板，繼續成功扮演火箭板凳暴徒角色，阿里查也有15分，卡培拉8分、16籃板，就連大陸籍中鋒「大魔王」週琦也獲生涯首次季後賽上場機會，他替補3分14秒，拿2分、1籃板。

(中時電子報)