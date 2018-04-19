年底選舉是否考慮跟侯友宜合作 柯P尷尬求救

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雙北市長柯文哲、朱立倫今早共同主持「雙北合作交流平台」市長層級會議，會後2人一起接受媒體訪問。媒體問柯怎麼看，蔡英文總統開出的「禮讓三條件」，包括回應台灣價值、綠營基層意見、整體大局考量？柯說，台灣價值就說「清廉、勤政、愛鄉土」，這樣總及格了吧，基層我們也都有在爭取，至於大局，他們（民進黨）會考量啦；這時，一旁的朱立倫突然冒出一句：「我就跟你講，還是雙北合作比較好啦，不用檢驗DNA啦！」

兩人此次是第四次共同主持雙北合作會議，預料也將是最後一次，因為朱立倫任期只到今年底。媒體先是詢問，「最後一次見面」的感想，柯大笑說「嚇死人」、哪是最後一次見面；朱立倫則回應，明年他的確不會再跟柯市長雙北合作，應該是侯市長繼續努力，很多合作案會繼續下去。

媒體隨後追問柯，年底選舉是否真考慮跟侯友宜合作，因為2人都算是藍綠通吃的政治人物？對此柯有些尷尬、不知該不該回答，望向身旁的發言人劉奕霆；倒是朱立倫幫柯回答，這次是來尋求雙北合作，不要影響柯文哲選舉，所以少講幾句，還要媒體就此打住，因為他們要一起吃便當了。

柯文哲又被問到，40％民調認為他應該跟民進黨合作？柯文哲說，還是做自己該做的事，民調公司這麼多，答案都不一樣，不要陷入父子騎驢的故事；會不會傾向合作？柯還是說，他每天都在做自己的事，都在練「八段錦」。

至於姚文智受訪時稱，他若輸給柯文哲、丁守中，落為第三名，就要退出政壇。柯文哲表示：「我們發言人告訴我千萬不要評論！」、「我沒這麼笨，發言人一再交代不要回答！」但對於姚打算發起反柯遊行，他還是忍不住說，政治上可以有任何政治主張，但用反對誰來當主張，蠻奇怪的。

媒體最後追問，對於總統開出回應台灣價值、綠營基層意見、整體大局考量等禮讓三條件，柯文哲說，台灣價值就說清廉、勤政、愛鄉土，「這樣應該及格了吧？」基層也都有在爭取，至於大局，民進黨會考量。未料，這時朱立倫突然冒出一句：「我就跟你講，還是雙北合作比較好啦（意指與藍營的侯友宜合作），不用檢驗DNA啦！」

(中時 )

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