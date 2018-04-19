《全台最速報》新教長甫上任 東華教授告發詐領804萬薪資

2018年04月19日 12:13 中時電子報 綜合報導

◎新教長甫上任 東華教授告發詐領804萬薪資

新任教育部長吳茂昆上任第一天，東華大學諮商與臨床心理學系教授王純娟指控，吳茂昆在東華大學校長期間，連續3年詐領東華「講座獎助金」、「特殊優秀人才彈性薪資」共804萬元，19日到台北地檢署告發涉嫌貪汙罪，她說「如果由這樣的人擔任教育部長，台灣的教育還有希望可言嗎？」請求檢察官依職權調查。

◎教育部長就任後首務 吳茂昆：一次性處理管案

教育部長吳茂昆今（19）日走馬上任，他在行政院交接後接受媒體聯訪時，針對台大校長管中閔遲遲無法上任案表示，還有很多細節要了解，但他希望可以很快處理，希望能一次性解決。

◎選輸新北要黨主席下台？陳明文：成敗選對會負責

年底縣市長大選，民進黨將新北市戰果視為成敗指標，綠委高志鵬日前嗆聲若新北市選不好，黨主席要辭職、甚至行政院長也要跟著換；民進黨選對會召集人陳明文今天在廣播節目上設下防火牆，強調，成敗當然是民進黨秘書長洪耀福、選對會召集人林錫耀以及自己負責。

◎疑集體食物中毒 嘉商今275人請假

嘉義高商18日爆發疑似學生集體食物中毒，事態擴大，19日上午共有275名學生請假未到校，衛生局則接獲6家醫院通報共186人就醫，其中有1名黃姓女學生因病情較嚴重住院治療，校方表示，已通知廠商暫停供餐，靜候調查。

(中時電子報)