丁守中批柯P只會當網紅 讓北市發展停滯不前

2018年04月19日 12:33 中時 張立勳

爭取國民黨提名參選台北市長的前立委丁守中19日接受飛碟電台節目訪問，他痛批市長柯文哲只會當網紅，讓北市發展停滯不前，一級首長就走了24個，不懂得用人怎麼帶領市民。

面對外界一直有「卡丁」聲浪，不斷傳出丁守中不是最強候選人、代表國民黨不會贏的傳言。丁守中認為，初選結束就會告一段落，國民黨團結都不一定會打贏，因為有選舉有競爭放話難免，他也坦承自己不是政治明星，強調過去在立法院的表現也沒輸給任何人，柯P雖然具備明星光環，但只會當網紅，市民的生活這3年來的沒有更好，市政也沒有發展。

丁守中指出，柯文哲浪費了3年，他沒有看過一個市長政績可以這麼差的，一級首長走到24個，柯P一點都不尊重專業，走掉首長還都惡言相向，不懂得用人怎麼帶市民。

他說，柯P也沒有宏觀遠見，前瞻計畫拚命罵中央，北市最有條件和資格爭取，等到內湖交通沒救了，再提出看法，結果提出來的方案，和他提出來的一樣。

此外，柯P反商打出5大弊案，現在騎虎難下，招商引資掛零，去年聲稱80億，被議員踢爆才30億，還一直貶抑外縣市，來增高自己的施政成果，結果和國際城市比，香港去年是1081億美金、新加波500億、南韓95億美金，台北這樣下去怎麼提高年輕人薪水，抨擊柯P只會搞笑做網紅，讓年輕人低薪窮忙。

節目主持人唐湘龍提到，4月底、5月初將進行民調，有信心嗎？會不會是民進黨的策略？在選前營造一個氣氛，像是上一屆把連勝文操作的非常強，結果卻不同。

丁守中說，國會觀察基金會董事長姚立明都在電視上說他和柯P民調最接近，民進黨的策略在於要不要提人選，讓不讓柯P結果都差不多，幹嘛不提名，畢竟柯P沒有政績。不過，他認為民進黨會和柯P合作，不然北農總經理吳音寧怎麼可以留下來呢？

至於初選期間黑函滿天飛，指控丁守中反核能發電、挺同婚。丁守中澄清，他沒有反核，只有反核四，核一、核二和核三效能很好，但核四建廠20多年，監控系統現在已經老舊，恐有核安問題，所以要先有核安才會支持；他尊重每一個人的選擇，挺同婚的立場是不要動民法，而是立專法保障，這和大多數立場是一樣的，保障少數。

(中時 )