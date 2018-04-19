把關勞動權？蔣萬安爆資方操控設「假工會」

2018年04月19日 12:17 中時 洪安怡

今年3月1日《勞基法》新修正上路後，在鬆綁七休一、縮短輪班間隔等部分，多數交由工會把關，立委蔣萬安爆料，有勞工接受主管命令成立工會，連工會理事長是誰都不知道，也有勞工從報上才得知公司有工會，很顯然是資方操控的假工會，工會把關機制蕩然無存。

勞動部今日至立法院社會福利及衛生環境委員會接受質詢，蔣萬安爆料，自己接獲多位民眾陳情有資方成立「假工會」，有些勞工是被直屬主管要求去簽字成立工會，根本不敢對主管說不，有些工會連理事長是誰都不知道，更有勞工是從報紙上才得知自己的公司有成立工會。

蔣萬安表示，企業工會只能成立1間，許多資方找人頭來成立由資方操控的工會，而《勞基法》修法後將許多把關機制都交由工會負責，對於這些資方掌控的工會，勞工該如何維護自己的權益。

勞動部長許銘春表示，針對這些案例會逐一了解，但有時太深入調查了解又擔心會有干涉工會自主的問題，還是要呼籲會員勇於檢舉。

此外，立委陳宜民指出，現行人力銀行網站上的徵才訊息，在待遇欄位多半為「面議」，例如台北市信義區某遊戲公司的工程人員，一般業界評估待遇為6~8萬元，但在人力銀行網站上卻寫「薪資面議」，可能造成公司從中謀取利益，未來只要待遇為4萬元以內，就須公開薪資，以解決薪資面議的亂象。

(中時 )