談深澳電廠 柯P堅持：先看專業資料

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中時

雙北市長柯文哲、朱立倫今早共同主持「雙北合作交流平台」市長層級會議，會前朱立倫就拋出空污和深澳電廠議題，直指這些都不只是新北面臨的問題，需雙北一起站在市民角度共同合作。會後兩人被問到針對此事，有無取得共識、會不會合作？柯仍未正面回答，僅說自己是開放立場，政府要把專業資料拿出來。

針對今年雙北市新的合作項目，柯文哲表示，每一組別都有新增，至於深澳電廠部分，他的態度還是一樣，到底資料是什麼？專業問題應專業解決，常常政府不可信，到底提供的資料真的假的？政府要說服人民、提供資料，他是開放立場，先把資料拿出來讀一讀。

未來是否可能與侯友宜在此議題上有一致立場、一起合作？柯文哲仍避答，強調他是專業立場，現在包括核四蓋不蓋、核一與核二什麼時候停役都搞不清楚，要先看資料。

但媒體追問，是否此議題牽涉政治、太過敏感，所以不敢回答？柯文哲表示，這樣講太泛政治化了，他的意思是要講清楚北部用電量的計畫，台電應該出來說明，但他們常常講不清楚。

朱立倫則說，會議中有講過，在空污防治方面，雙北是一定要合作，大家都是尊重專業、尊重數據，以新北市來說是委託專家所做的調查，台北市也可以委託其他教授做這樣數據；柯市長有在會中裁示環保局提供專業數據，提供給市民做最好的依據。他還強調，深澳電廠議題沒有政治、黨派立場，都是以市民健康做最好出發點。

(中時 )

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