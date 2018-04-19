千年前就發明網路 印度部長：還在戰爭中用來傳訊

印度東北部特里普拉州首席部長拜普拉布·德布。(圖/twitter@bjpbiplab)

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中時電子報

印度東北部特里普拉州首席部長拜普拉布·德布（Biplab Deb）近日在一場公開的演講中語出驚人，他聲稱如今人們生活不可或缺的網際網路，其實印度早在幾千年前就已經發明了，並且還說大約2000年的印度史詩《摩訶婆羅多》可以證明這個說法，當中顯示網路已經在戰爭中派上用場。

剛上任一個月的特里普拉州（Tripura）首席部長德布，17日在一場公開活動上，表示是印度發明了網際網路，還引用印度史詩支持自己的觀點，他表示《摩呵婆羅多》的俱盧之野大戰（Kurukshetra War），不僅能夠證明網路當時已經存在，甚至還說就連衛星技術在當時也已經存在。

德布說史詩中的桑賈亞能夠不斷更新記錄在遠方的戰役，並準確地向國王匯報戰況，這顯示當時印度已經擁有網路和衛星技術。

德布也在現場試圖藉此說法激起民族情感，他說：「每個印度人都應該有個共同的想法，那就是印度是世界上最好、最先進的國家」，他還說：「當別的國家還沒有這些科技時，我們好多年前就已經擁有了，我對此感到驕傲，所有印度人也應該為此感到驕傲」。

德布這番引發網友激烈討論，紛紛推特上留言：「好啊，印度早就有了網路跟衛星，可是沒有廁所」、「這個言論太好笑了，我就當喜劇看看」、「可能沒有人會請他去其他科技會議了」，甚至有網友開始跟著「穿鑿附會」，在歷史文物中尋找「科技產品」的蹤跡。

(中時電子報)

文章來源：Tripura Chief Minister Stands By Claim Of Internet In Mahabharat Era

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