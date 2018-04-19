千年前就發明網路 印度部長：還在戰爭中用來傳訊

2018年04月19日 12:23 中時電子報 蔡萱

Could India have invented the Internet? According to this Indian minister, absolutely pic.twitter.com/wX4zk2RFTs — TRT World (@trtworld) 2018年4月18日

印度東北部特里普拉州首席部長拜普拉布·德布（Biplab Deb）近日在一場公開的演講中語出驚人，他聲稱如今人們生活不可或缺的網際網路，其實印度早在幾千年前就已經發明了，並且還說大約2000年的印度史詩《摩訶婆羅多》可以證明這個說法，當中顯示網路已經在戰爭中派上用場。

剛上任一個月的特里普拉州（Tripura）首席部長德布，17日在一場公開活動上，表示是印度發明了網際網路，還引用印度史詩支持自己的觀點，他表示《摩呵婆羅多》的俱盧之野大戰（Kurukshetra War），不僅能夠證明網路當時已經存在，甚至還說就連衛星技術在當時也已經存在。

德布說史詩中的桑賈亞能夠不斷更新記錄在遠方的戰役，並準確地向國王匯報戰況，這顯示當時印度已經擁有網路和衛星技術。

Ancient Laptops had no processors & RAM. copied by Missionary Mathematician Charles Babbage. Sanskrit learning was essential for Computer literacy those days. Only Virat Hindus could operate computer as lower castes were never allowed to learn Sanskrit. pic.twitter.com/AFI7QD4ooG — DEBKANCHAN MITRA (@DEBKANCHAN) 2018年4月18日

德布也在現場試圖藉此說法激起民族情感，他說：「每個印度人都應該有個共同的想法，那就是印度是世界上最好、最先進的國家」，他還說：「當別的國家還沒有這些科技時，我們好多年前就已經擁有了，我對此感到驕傲，所有印度人也應該為此感到驕傲」。

德布這番引發網友激烈討論，紛紛推特上留言：「好啊，印度早就有了網路跟衛星，可是沒有廁所」、「這個言論太好笑了，我就當喜劇看看」、「可能沒有人會請他去其他科技會議了」，甚至有網友開始跟著「穿鑿附會」，在歷史文物中尋找「科技產品」的蹤跡。

(中時電子報)