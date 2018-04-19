台一線轎車失控 180度翻越安全島撞另輛車

台一線花壇段今天上午發生翻車再對撞的車禍，梁姓女子駕駛銀色轎車，失控暴衝，180度翻過分隔道，衝下南下車道。（吳敏菁攝）

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台一線花壇段今天上午發生翻車再對撞的車禍，梁姓女子駕駛銀色轎車，失控暴衝，180度翻過分隔道，衝下南下車道。（吳敏菁攝）
台一線花壇段今天上午發生翻車再對撞的車禍，梁姓女子駕駛銀色轎車，失控暴衝，180度翻過分隔道，衝下南下車道。（吳敏菁攝）

台一線花壇段今天上午發生翻車再對撞的車禍，梁姓女子駕駛銀色轎車，上午9時許

，由南往北行經彰化縣花壇鄉中山路二段全興工業公司前時，疑似為了閃車，失控暴衝，180度翻過分隔道，衝下南下車道，撞擊劉姓男子駕駛的轎車，現場一片狼藉，兩名駕駛都受重傷送醫急救。

花壇鄉全興工業區前中山路，19日上午9時許發生轎車翻覆撞擊轎車的車禍，警方初步調查，30歲梁姓女子駕駛銀色轎車北上，為了閃車、該處又是彎道，失控撞上內側安全島後又暴衝騰起，車子180度翻覆、4輪朝天、橫在分隔島上。又跨到對向南下車道，造成60歲劉姓駕駛閃避不及又一頭撞上。

中央分隔島的路燈、路樹等也被撞毀，現場十分混亂，梁女轎車、劉男的轎車的玻璃、保險桿等也掉落一地，目擊者表示，聽到轟得一聲，銀色轎車突然暴衝飛起翻覆在安全島上。

警消接獲報案，緊急送往彰化基督教醫院急救，梁女嘴唇撕裂傷，一棵門牙缺損、左鎖骨輕微骨折、雙下肢均有挫傷，意識清楚，安排至急診觀察室觀察後續生命徵象

。劉姓男子第三節頸椎脊突，並無傷及神經系統，需以頸椎固定，避免太大動作，目前生命徵象穩定，需住院。

(中時 )

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