台中東南區及北屯區老將邱素貞、曾朝榮 展開最後衝刺

東南區爭取蟬聯的市議員邱素貞，面對黨內初選，除自己錄音出動車輛宣傳，還透過網路社群固票。（陳世宗翻攝）

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北屯區爭取連任的市議員曾朝榮，面對黨內群雄並起，他絲毫不敢掉以輕心！（陳世宗翻攝）

民進黨台中市議員黨內初選，共有8區將透過民調來決定提名人選，19日將進行剩下的東南區與北屯區民調。新人老將捉對廝殺，選情激烈，參選人為爭取出線，使盡各種宣傳方式，鋪天蓋地向選民求援，希望選民記住自己是唯一支持者。

東南區爭取蟬聯的市議員邱素貞，面對這次黨內初選，除自己錄音，出動車輛宣傳，以及透過網路社群固票，呼籲民眾支持外，沒有採取車隊遊行掃街等大規模動員方式，相較其他參選人，競選方式可說相當平順、低調。

邱素貞表示，她長期努力耕耘基層，認真服務選民、爭取地方建設不遺餘力，累積的政績就是她最佳與具體的活廣告，可受檢驗；她拜託支持者，今晚在家顧電話，讓她有機會繼續為選民服務。

北屯區爭取連任的市議員曾朝榮指出，面對黨內群雄並起，他絲毫不敢掉以輕心，每天除一大清早前往市場、公園拜票外，也必須市議會與服務處兩邊跑，協助解決民眾的陳情案，傍晚再到黃昏市場以及夜市拜訪。

曾朝榮說，能夠為鄉親服務，就是他最大的動力與榮幸，他期盼選民接到電話時，勇敢說出唯一支持曾朝榮，讓他順利取得大選的入場券。

初選民調已完成各區，出線者分別為豐原、后里區：謝志忠、翁美春、劉厚承；北區：賴佳微、范淞育；大里、霧峰區：李天生、林德宇、謝賢、張芬郁；中西區：江肇國、黃守達；太平區：蔡耀頡、張玉嬿；西屯區：陳淑華、林祈烽、黃淑芬。

(中時 )

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