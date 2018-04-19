北玄宮蘭花展 嘉得利亞蘭獲上帝公獎

2018年04月19日 12:36 中時 潘建志

屏東九如鄉北玄宮舉辦台灣蘭花節，經擲筊後選出今年的「上帝公獎」，由施福財的嘉得利亞蘭獲得。（潘建志攝）

屏東九如鄉北玄宮舉辦台灣蘭花節，並推出新研發的蘭花香皂，種植5年的無毒蘭花只能製作50塊。（潘建志攝）

屏東九如鄉北玄宮每年玄天上帝聖誕前夕都會舉辦台灣蘭花節，今年有600多盆蘭花參展，除了由評審選出總冠軍，也擲筊請玄天上帝選出代表祂的花。今年同時發表新研發的「蘭花香皂」，種植5年的無毒蘭花只能製作50塊，非常稀有。

台灣蘭花節今年邁入20周年，現已打出名號，每年吸引大批人潮前來觀賞。評審除了從各組選出冠軍，各組冠軍再擲筊，由玄天上帝、媽祖娘娘、福德正神選出代表祂的花。蘭花節將展出至22日。

今年台南市蘭友施福財種植的嘉得利亞蘭受玄天上帝青睞，獲得「上帝公獎」及獎金1萬元。總召集人龔泰文說，這盆蘭花種植約5年，球莖札實、花朵密，非常美麗。另外陳有利的蝴蝶蘭獲得「天上聖母獎」、何得民的仙履蘭獲得「福德正神獎」。

今年也發表新研發的蘭花香皂，由龔泰文帶屏北社區大學九如無毒農業班學員們研發，將無毒栽培蘭花的花朵、花梗、子房萃取出純露，再製作成手工皂，有狐狸尾蘭皂和石斛蘭皂兩種，前者因極富香味又稱「人緣香皂」，後者則有安神的功效。

龔泰文說，由於使用的是無毒蘭花，必須在溫室中栽培5年以上，非常不容易，只能生產50塊，非常珍貴；未來還會再研發其他不同蘭種香皂，希望透過義賣挹注台灣蘭花節辦理基金。

(中時 )