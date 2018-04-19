不只四草綠色隧道、藍晒圖 台南6大此生必去的景點、祭典

2018年04月19日 12:46 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

台南，是不少人心中的美食之都，小巷子裡總是隱藏著各式各樣的美食等你去發掘，其中又以牛肉湯最為有名，吸引無數的外地人慕名而來。但撇開台南有什麼美食好吃，說到不能錯過的景點就顯得相對較少，說來說去總脫離不了四草綠色隧道、藍晒圖文創園區這幾個地方。不過，這可不代表台南很無聊！身為台灣最早開發的地區，台南擁有超過上百年的文化薰陶，發展出人文、古蹟、歷史文化交織出來的特殊風情，DailyView網路溫度計就特別整理出6個景點，下次去台南玩不妨列入行程中，相信只要你穿梭其中，細細體會，絕對能帶來有別於其它城市的獨特感受。

10（@oxoxoooox）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 9 日 上午 6:38 張貼

1、老塘湖藝術村 - 一秒變格格

彷彿穿梭時空一樣進入另一個時代，這裡是位於學甲區美風里的老塘湖藝術村，為藝術家匡進福耗費三十幾年收集各式各樣的古建物，親手建造而成的古鎮，完美重現五零年代農村生活的光景。整個園區並不小，可以讓人在裡頭悠哉閒晃一整個下午，愜意的四處拍照打卡，最特別的是裡面還有租借古代戲服的地方，想要一秒變格格，體驗拍古裝劇氛圍的人可千萬不要錯過。

走到藝術村後頭則可以一覽老塘湖的風光水色，天氣好時坐在一旁吹著微風，看著蔚藍的天空與紅磚屋倒映在水面上，什麼煩惱都拋到九霄雲外去，享受都市裡不曾體驗過的片刻寧靜，令人心曠神怡。湖邊還有一艘特別的手拉船，供民眾搭乘往返湖中央的財神廟，如果你想要悠閒度過一個愜意的午後，這邊絕對不會讓你後悔的！

地址：台南市學甲區美豐49之26號

開放時間：8:00~18:00 門票：80元

もう頑張らないでください!!! 日月火水木金土®（@chaaaaaaan_gll）分享的貼文 於 PDT 2016 年 4月 月 16 日 上午 1:26 張貼

2、慈濟宮上白礁 - 有拜有保佑(4/26期間限定)

位於學甲市區中心的濟生路上，擁有超過三百年歷史的慈濟宮坐落於此，廟內主要祀奉保生大帝，其中一尊保生大帝象「開基二大帝」出自宋代匠師之手，長達八百餘年的歷史，是國寶等級的珍貴文物，另外廟中收藏有兩尊被列為國寶的葉王交趾陶。

除了香客之外，慈濟宮吸引不少熱愛宮廟文化的民眾前往參訪、拍照，特別是在每年農曆3月11日（國曆4月26日）這天舉辦的年度盛大祭典「上白礁」，全台各地的廟宇都競相籌組或延聘藝陣前來湊熱鬧，平均有多達70組藝陣團、60餘頂的神轎，以龍頭鳳尾蜈蚣身的特殊藝陣打頭陣，上方坐著36名6至10歲、古裝打扮的神童，沿途不斷丟下糖果分送信徒，如嘉年華般的熱鬧場面，是全台數一數二大規模的盛事。

不只有虔誠信眾，一般民眾也會跪地排隊，搶鑽轎腳祈求平安、消災避邪。學甲各地宮廟在這天會出動大龍陣、宋江陣、高蹺陣、金獅陣、十二婆姐及自組真人傳統藝閣等陣頭，主帥轎開基保生二大帝則在隊伍最後方壓陣。今年4月26日上白礁活動已申請成為國定重要民俗慶典，三百年來從未間斷。有網友分享這不只是宗教習俗，更是一生至少要體驗一次的聖典嘉年華會，非常值得大家前往朝聖。

地址：台南縣學甲鎮濟生路170號

開放時間：6:00~21:30 上白礁謁祖祭典：4月26日

👑怡屏（@bobo.3234）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 15 日 上午 6:03 張貼

3、十股文化園區 - 專屬大人的溜滑梯

台南在日治時期曾是產糖的重鎮，隨著時代的改變現在只剩下一座座廢棄的糖產，透過結合觀光，這些糖廠搖身一變成為大人小孩都愛來玩的文化園區。除了各式各樣的互動體驗裝置，最吸睛的莫過於利用蔗渣儲存室建築的高低差，創造出約五層樓高，只要八秒就能滑到地面的超刺激溜滑梯，成為園區內最夯的遊樂設施。

如同穿梭在一座廢棄的失樂園當中，十股文化園區巧妙的利用廢棄糖廠的空間，規劃出一條條特色十足的路線，像是如夢似幻的「夢糖蜜橋」，每到夜晚總在黑暗中亮起五色燈光，彷彿通往另一個世界的神祕道路，此外擁有360度俯瞰環繞視野的「天堂路」，隨著太陽逐漸沉入天空彼端，夕陽如水彩在天空中暈染出火燒般的漸層美景，美到幾乎讓人忘記這裡是台灣。如果有時間一定要待到晚上，欣賞這片令網友讚不絕口的美麗夜景。

地址：台南市仁德區文華路二段326號

開放時間：9:30~21:30 門票：全票399/學生票380

黃庭羽（@closing7780）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 9 日 上午 6:56 張貼

4、古蹟音樂沙龍 - 享受一場古蹟中的音樂盛宴(周末期間限定)

台南在很多人的心中就是一個充滿各種古蹟的城鎮，其中最有名的又屬安平古堡、紅毛城、孔廟三大古蹟，是每次來台南遊玩都一定會來走走的景點。除了古蹟本身獨特又神秘的魅力，附近的美食也是吸引不少人前訪的主要原因，例如孔廟旁邊的商圈，有著被網友封為必吃的保哥黑輪、度小月、克林台包、荊桐巷豆花等諸多美食，不只尋幽訪古，也滿足你的味蕾。

從去年底至今年農曆春節期間，台南市政府更推出一系列的古蹟音樂沙龍活動，每逢周末便會有音樂演出，讓遊客一邊漫步穿梭安平古堡、孔廟等古蹟景點，一邊浸沐在這場音樂饗宴其中，如果週末剛好經過這裡，不妨駐足停留片刻，感受滿滿的音樂氣息吧！

地址：赤崁樓、安平古堡、孔廟

演出時間：周末六日，詳情請參考官網

受到許多觀光客喜愛的神農街兩側房屋迄仍維持2層樓街屋形式，立面夾雜清朝、日據等不同年代更迭的風貌，見證五條港歷史演進。（本報系資料照）

5、神農街 - 文青的你絕不能錯過

位於台南中西區的神農街，擁有超過百年以上的歷史，是目前台南市保存最完善的老街，仔細觀察周遭房舍的外觀可以見到不少早期獨有的風貌，透過開放給各式各樣的店家進駐，這邊雖然歷史痕跡斑駁，卻一點也不會讓人有死氣沉沉的感覺，不僅白天的時候熱鬧非凡，夜幕降臨商家點起一盞盞的燈火，古色古香的老街配上現代才有的元素帶來的衝突感，替這邊增添不少神秘又極具魅力的色彩。

一旁的海安路藝術街，風格則與神農街截然不同，白天沿途可見到店家在外頭設立的咖啡座，晚上則搖身一變成為熱鬧的酒吧，搭配各式各樣畫著立體圖案的彩繪牆，以及夜晚光彩奪目的裝置藝術，同樣令人流連忘返，逛完神農街別忘了也要來這邊走走！

地址：台南市中西區神農街

開放時間：24小時全天開放 門票：無

劉書展（@suchanliu）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 21 日 上午 6:16 張貼

6、貓咪高地 - 一秒變網美

如果說有什麼私房景點是連在地人都不一定知道，想必就是現在要介紹的這個貓咪高地了！貓咪高地位於台南銀同社區隱密的巷弄之中，由於周遭幾乎被高樓環繞，若不是特別留意的話很容易不小心遺漏。貓咪高地彩繪於一面四樓高的平房牆上，繽紛亮麗的配色相當吸睛，吸引不少喜歡在IG上打卡的網美前來拍下美照。

除了這幅貓咪高地的巨型彩繪牆之外，踏入銀同社區不難發現這邊被打造成以貓咪為主題的彩繪巷，不時可以看到貓掌造型的花圃，還有一隻隻可愛的小黑貓躲在牆面上和你打高呼，另外各式各樣用廢棄物製成的貓咪裝置藝術也隨處可見，想要度過一個療育人心的午後，來這邊就對了！

地址：台南市中西區開山路3巷內

開放時間：24小時全天開放 門票：無

(中時電子報)