綠民調兩岸關係 「維持現狀 再決定統獨」比例最高

2018年04月19日 13:16 工商 崔慈悌

台灣民主基金會今天公布民調，對於兩岸關係 ，民眾傾向「維持現狀，看情形再決定獨立或統一」的比例最高，為34％，其次是「永遠維持現狀」27.8％，支持維持現狀，以後走向統一和以後走向獨立的比例不相上下，而支持儘快宣布獨立的只有2.4％。

為了解目前許多人關心的「天然獨」現象，以及台灣人對防衛台灣的決心，台灣民主基金會今天公布民調顯示，關於台灣和大陸的關係絕大多數民眾支持維持現狀。

傾向「儘快統一」的民眾與「儘快宣布獨立」的比例都是個位數，分別為1.5％和2.4％，傾向「維持現狀，以後走向統一」的為14.3％，支持「維持現狀，以後走向獨立」的為15％。

傾向「維持現狀，看情形再決定獨立或統一」的民眾為34％，支持「永遠維持現狀」的27.8％，另有5.2％無反應。 」

民調中詢問「有人說：如果台灣宣布獨立不會引起戰爭，台灣就應該宣布獨立，同不同意這種說法」，表示「非常不同意」這種說法的民眾有26.4％，「不同意」的有23.9％，同意和非常同意的分別為21.5％和19.8％，亦即過半民眾不同意「如果台灣宣布獨立不會引起戰爭，就應該宣布獨立」。

民調中也顯示，在假設台灣宣布獨立導致中國武力攻打台灣情況下，有55％民眾願意保衛台灣而戰，35.9％不願意；如果換成中國為了統一而對台用武，則提高到67.7％民眾願意挺身而戰，24.9％不願意。

與會的中研院副研究員林宗弘表示，所謂的為保衛台灣而戰，在民調詢問時有告知民眾 ，包括後勤補給，提供協助等等都算在內，並非一定要上前線，這種詢問方法與各國所做的調查詢問方式相同，亦即不限於前線作戰。

這份民調是委託政治大學選舉研究中心執行，訪問期間為今年1月12日到1月19日，時間點正逢中國航線M503爭議，訪問1069有效樣本，在95％信心水準誤差為正負3％。

(工商 )