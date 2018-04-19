受薩德影響 赴韓整型中國人減少泰國人大增

2018年04月19日 12:51 旺報 林永富

因為薩德反飛彈系統影響，去年訪問南韓的國外患者首次減少。但是，中國患者仍然占了國外患者的三分之一。中國人去的最多的地方是整形外科。

南韓《東亞日報》據南韓保健福利部18日透露，去年訪韓的外國人患者人數為32.1574萬名，與2016年的36.4189萬名相比減少了12%。特別是，中國患者比2016年減少了21.8%，減少幅度最大。受薩德報復餘波的影響，從去年3月開始，訪韓遊客人數急劇減少。

但是在外國人患者中，中國人的比例仍然是最高的。去年外國人患者中，中國人有9.9837萬名，占全體的31%。其次是美國（13.8%）、日本（8.5%）。有趣的是，泰國患者有6137人，與前一年相比增加了56%。這被解釋為是受韓流的影響。

不同國籍的患者經常去的診療科室也大不相同。中國人看病最多的地方是整形外科（19.3%）和皮膚科（16.3%），都屬於美容領域。日本患者也經常光顧皮膚科（30.3%）和整形外科（19.5%）。而泰國患者的62.5%訪問了整形外科。從此大致可以看出亞洲人對南韓整形手術的高度關注。

相反，美國患者主要去的科室是內科（25.7%）和檢查中心（8.8%）。從外國人患者的整體情況來看，這與內科（20.2%）和整形外科（12.3%）、皮膚科（10.9%）分別排在前三位的前一年相比，並沒有太大差別。

(旺報 )