台中市聯合徵才活動4／21豐原登場 釋上千職缺

2018年04月19日 13:06 中時 陳世宗

台中市政府勞工局與中部科學工業園區管理局等合作，將於4月21日上午10時至下午2時在豐原陽明市政大樓，舉辦「2018職來薪旺-葫蘆墩廠商聯合徵才活動」；勞工局長黃荷婷說，將邀請32家知名廠商，釋出逾1,500個工作機會，歡迎踴躍參加。

勞工局指出，參與廠商涵蓋製造業、科技業、服務業等！其中，全球太陽能先進材料供應商「友達晶材」、全球第一大鋅壓鑄產品水龍頭製造商「橋椿金屬」及友達光電、矽品精密、先進光電等，都各提供了100個以上職缺；服務業中的仁友客運、家樂福、美廉社、麗寶樂園、福容大飯店、飛燕城堡渡假飯店等，也提供多項職缺讓民眾選擇。

黃荷婷表示，台中市除有良好的產業環境，提供豐富工作機會，更重視勞動者的健康保護，此次活動特別邀請市府衛生局設置健康諮詢專區，提供求職民眾健康諮詢及衛教服務，強化求職者身心靈健康。

黃荷婷說，活動現場也提供履歷E化服務，只要先至「台灣就業通」登入會員或至活動現場E化專區列印履歷，即可至廠商攤位應徵面試。為提供求職朋友即時訊息，市府更設置「求職GPS地圖尋職下載專區」，讓民眾即時掌握第一手最新職缺及徵才活動資訊，求職快速又便利。

台中市就業服務處長傅晶如指出，為鼓勵青年積極投入就業市場、提升就業穩定度，此次設攤廠商計有29家符合「獎勵青年穩定就業計畫」特定行業別，青年透過市府就業服務據點推介至特定行業別工作，任職滿3個月即可領取1萬元穩定就業獎勵金，滿6個月可再領取1萬2000元，最高可請領2萬2000元，歡迎多加運用。詳細活動資訊請洽詢豐原就業服務站04-25271812。

(中時 )