陽明大學自美進口14顆人體頭顱 精進外科醫師顱底手術

2018年04月19日 13:06 中時 魏怡嘉

為讓國內外科醫師精進顱底手術技巧，陽明大學自美國專案進口14顆人體頭顱，並邀請國際神經外科專家，親自指導國內外22名醫師，陽明大學醫學系外科助理教授許秉權表示，醫師在還是學生時，都是跟著教授進開刀房用看的學，到了較資深時才有機會動刀操作，有了人體頭顱，醫師在學習手術操作時可以更加大膽，且對於頭部解剖有更清楚的瞭解，有助於縮短學習時間及提高學習效果。

今年是國內第13年舉辦腦血管顱底手術操作研習營，陽明大學表示，由於陽明大學解剖實驗室設備先進，同時又邀請優良師資，每年皆吸引國內外醫師參與，今年除了吸引來自中國、日本、新加玻、菲律賓、馬來西亞等醫師報名外，包含台大醫院、高雄榮總、高雄長庚也都有醫師來參與實作。

許秉權指出，大腦不是一個像蘋果或梨子般緊密的結構，而是像橘子一樣分成很多區間，手術需要高度複雜的技術，但在醫學養成教育中，通常只有大三及大五才有大體解剖學與神經解剖學的相關課程，幾乎沒有機會接觸頭顱解剖。

由於保留全屍的觀念，國內難以取得人體頭顱，因此需由國外進口，許秉權表示，今年得到衛生福利部許可，自美國進口14顆頭顱，每顆頭顱費用含報關、染色、保存等支出約新台幣4到5萬元，而為了要模擬實際手術，也利用體外循環機讓頭顱仍有類似真人的血流，以達到完全擬真的效果。 值得一提的是，研習營的培訓課程，已經吸引德國蛇牌學院(Aesculap Academy)的注意，未來可望納入該學院在東亞的課程據點，北榮一般神經外科主任陳敏雄也說，能與蛇牌學院合作，代表國際已經肯定台灣醫療水準，也提升台灣的能見度，做到醫療外交。

除了腦神經外科外，這些頭顱也會讓耳鼻喉科等不同科別的醫師培訓內視鏡手術等技巧後，才直接在台火化。另在這場培訓課程後，陽明大學也代為訂購了40隻小鼠，將在月底提供整形外科、心臟外科等外科醫師，進行血管縫合，訓練外科醫師如何在維持小鼠生命的情況下，完成手術過程中必須的血管縫合技巧。

(中時 )